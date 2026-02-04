Podcast
Deportes

David Peralta se retira de la MLB tras 11 largas temporadas

A través de sus redes sociales, el exjardinero expresó su gratitud a las organizaciones que confiaron en él, a su familia y a los aficionados

  • 04
  • Febrero
    2026

El béisbol de las Grandes Ligas despide a uno de sus jardineros más consistentes de la última década. David Peralta, pelotero venezolano y referente ofensivo de los Arizona Diamondbacks, anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional tras una carrera de 11 temporadas en la MLB.

La historia de Peralta es una de perseverancia, antes de consolidarse en la MLB, vivió un proceso atípico, pasando de lanzador a jardinero, hasta que finalmente debutó en 2014 con los Diamondbacks de Arizona, equipo con el que construyó la mayor parte de su legado.

Sus mejores años con Arizona

Durante su etapa en Arizona, David Peralta se convirtió en un bateador confiable y un defensor sólido, su mejor temporada ofensiva llegó en 2018, cuando registró 30 jonrones y 87 carreras impulsadas, rendimiento que le valió el Silver Slugger.

Un año más tarde, en 2019, fue reconocido con el Guante de Oro, confirmando su impacto tanto con el bate como a la defensiva en los jardines.

Experiencia y veteranía en el cierre de su carrera

En los últimos años, Peralta aportó su experiencia en equipos dentro de la MLB como los Tampa Bay Rays, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres, desempeñando un rol clave como veterano dentro del clubhouse.

Aunque no participó en la temporada 2025, su ausencia ya anticipaba el cierre de una etapa que finalmente se confirmó con su anuncio oficial de retiro en febrero de 2026.

Mensaje de despedida y agradecimiento

A través de sus redes sociales, el exjardinero expresó su gratitud a las organizaciones que confiaron en él, a su familia y a los aficionados que lo acompañaron durante su recorrido en las Grandes Ligas.

Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento a los Diamondbacks de Arizona, franquicia que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en el máximo nivel del béisbol.

​"Gracias a la organización Arizona Diamondbacks por creer en mí y darme la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en el mejor Béisbol del mundo: MLB. También agradezco a todas las organizaciones que fueron parte de esta hermosa carrera: Tampa Bay Rays, Los Dodgers Angeles y Padres de San Diego" expresó el pelotero venezolano.

Un legado respetado en la MLB

David Peralta se retira con un promedio de bateo cercano a .278, múltiples temporadas productivas y el reconocimiento como uno de los jugadores venezolanos más constantes de su generación.

Más allá de los números, su carrera deja la imagen de un pelotero trabajador, resiliente y respetado, cuyo recorrido seguirá siendo ejemplo para las nuevas generaciones del béisbol latinoamericano.


Comentarios

Etiquetas:
