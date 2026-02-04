Destaca Andres Mijes fiscalización como una fuerte transformación

La fiscalización del uso del dinero público es un elemento esencial para gobernar con orden, honestidad y sentido moral, afirmó el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, al participar en un espacio de diálogo enfocado en la rendición de cuentas y la ética en la administración pública.

Fortalecimiento sobre la confianza social

Este miércoles, Mijes formó parte de la Mesa de Diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el dinero del pueblo”, donde explicó que la supervisión del gasto público, cuando se entiende correctamente, no representa una práctica de persecución ni desconfianza, sino una herramienta que permite dar certeza, orden y responsabilidad ética al ejercicio del poder.

“La fiscalización, bien entendida, no es persecución ni desconfianza. Es certeza, es orden y es una expresión de responsabilidad ética”.

Un diálogo plural sobre ética administrativa

En el foro participaron también el Diputado Federal Alfonso Ramírez Cuéllar; el Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil; Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo; y la Diputada Local Grecia Benavides, con quienes se analizó la relevancia de consolidar una ética administrativa transparente con impacto directo en las comunidades.

Durante su intervención, Andrés Mijes subrayó que hablar de fiscalización y rendición de cuentas implica reflexionar sobre el tipo de gobierno que se busca para Nuevo León y para México, así como sobre el sentido moral con el que deben conducirse las autoridades.

Indicó que, como lo ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la visión de la 4T Norteña, la transformación debe avanzar con reglas claras, orden administrativo y mecanismos permanentes de supervisión.

“Desde la 4T Norteña estamos convencidos de que la fiscalización no es un obstáculo para la transformación: es su columna vertebral”. “Solo así el crecimiento puede traducirse en empleo, la recaudación en servicios y la confianza en un futuro más sólido”.

Transformación con bases institucionales

Mijes sostuvo que la transformación no se mantiene únicamente con voluntad política, sino con un andamiaje económico, administrativo e institucional capaz de convertir un proyecto de nación en un gobierno funcional.

Añadió que un gobierno que se deja fiscalizar reconoce que el dinero público pertenece a la ciudadanía y que el poder solo se justifica cuando se ejerce con límites, reglas y total transparencia.

Rendir cuentas para gobernar a largo plazo

Para el alcalde, no existe transformación posible sin una supervisión efectiva, ya que esta delimita la frontera moral entre gobernar para servir y hacerlo para beneficio propio.

Explicó que rendir cuentas mejora la planeación, permite ejecutar con disciplina, corregir a tiempo y actuar con conciencia pública, un elemento indispensable para pensar en el largo plazo.

Finalmente, Andrés Mijes señaló que en Escobedo, poner orden en las finanzas, fortalecer los controles y modernizar la administración pública no frenó el desarrollo municipal.

Por el contrario, aseguró que estas acciones aceleraron el crecimiento y sentaron bases más firmes para el desarrollo del municipio.

Comentarios