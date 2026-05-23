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Nuevo León

Se gradúan 139 estudiantes de la Universidad CNCI Campus Cumbres

Autoridades señalaron que la universidad continúa modernizando sus herramientas tecnológicas y académicas para preparar a las nuevas generaciones.

  • 23
  • Mayo
    2026

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio de la institución, un total de 139 estudiantes culminaron su formación académica en la Universidad CNCI Campus Cumbres, sumándose así a los más de 50 mil egresados que ha formado la universidad.

Durante el evento, los nuevos profesionistas recordaron las experiencias vividas en las aulas y pasillos del plantel, acompañados de familiares, docentes y directivos de la institución.

La ceremonia fue encabezada por el rector Carlos Alberto Melo, quien destacó el compromiso de la universidad con la preparación de estudiantes capaces de integrarse al ámbito laboral y aportar a la sociedad.

“Para nosotros significa que estamos refrendando nuestro compromiso con seguir formando estudiantes que después se convierten en graduados, que se puedan insertar de manera efectiva y positiva al mercado laboral y a la sociedad”, expresó el rector.

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Durante la entrega de diplomas también fueron reconocidos los alumnos más destacados de las distintas carreras que ofrece la institución.

Además, autoridades universitarias señalaron que la universidad continúa modernizando sus herramientas tecnológicas y académicas para preparar a las nuevas generaciones ante las exigencias del mercado actual.

“Nosotros pensamos que la tecnología en la Universidad CNCI la estamos atrayendo como una manera de acercar a los alumnos a su realidad profesional que va a tener. Por esta razón en una serie de asignaturas, particularmente dentro de las carreras de negocios, en las carreras de ingeniería, hemos implementado los simuladores de negocios”, señaló Carlos Melo.

El rector también aseguró que una gran parte de los estudiantes logra incorporarse al mundo laboral incluso antes de concluir sus estudios.

“El 93% de nuestros estudiantes consiguen trabajo antes de graduarse”, afirmó.

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Finalmente, el directivo reiteró el compromiso de la institución con el acompañamiento académico y profesional de sus alumnos.

“En la Universidad CNCI van a encontrar una institución comprometida en acompañarlos en este camino, con una oferta educativa amplia, con programas pertinentes, con docentes preparados, con herramientas tecnológicas y con un modelo formativo orientado a desarrollar competencias que requiere el mercado laboral”, concluyó.


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