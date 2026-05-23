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Consigue México cuatro plazas a Lima 2027 en trampolín

La selección nacional se encuentra encabezada por la histórica olímpica Dafne Navarro, quien aseguró que la delegación mexicana llega fortalecida y motivada.

  • 23
  • Mayo
    2026

La selección mexicana de gimnasia de trampolín aseguró cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 durante la ronda de clasificación del Campeonato Panamericano que se realiza en Medellín, Colombia.

El representativo nacional consiguió los boletos luego de avanzar a las finales del certamen continental, resultado que permitió a México garantizar presencia tanto en la rama femenil como en la varonil para la próxima justa panamericana.

Dafne Navarro lidera clasificación mexicana

Las plazas fueron obtenidas por las gimnastas Dafne Navarro y Patricia Núñez, además de los atletas Donovan Guevara y David Carballo.

La selección nacional se encuentra encabezada por la histórica olímpica Dafne Navarro, quien aseguró que la delegación mexicana llega fortalecida al Campeonato Panamericano y motivada para iniciar un nuevo ciclo olímpico.

“Estamos muy bien preparados, me siento emocionada por este nuevo Panamericano y empezar el ciclo olímpico muy bien, pues también ya estoy clasificada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, compartió la gimnasta mexicana.

Navarro regresa al Campeonato Panamericano después de conquistar oro, plata y bronce en la edición anterior, ahora con participación en tres pruebas distintas.

Competirá México en nuevas modalidades

La gimnasta mexicana competirá en individual, sincronizado femenil junto a Patricia Núñez y en la nueva modalidad de sincronizado mixto con Donovan Guevara.

“Son tres pruebas en las que voy a competir y hay más oportunidades de dar muy buenos resultados y buscar esas plazas a Panamericanas, que ese es el objetivo principal”, explicó.

Además del evento continental en Medellín, la atleta confirmó que las mismas pruebas formarán parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Para Centroamericanos van las mismas tres pruebas, quedan dos meses y puedo todavía prepararme aún mejor para iniciar el ciclo olímpico con el pie derecho”, comentó.

El Campeonato Panamericano de Gimnasia de Trampolín se disputa del 22 al 24 de mayo en Medellín, Colombia, y contempla pruebas individuales, sincronizadas y competencias por equipos.

¿Cuándo serán los Juegos Panamericanos Lima 2027?

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en Perú, evento que reunirá a atletas de todo el continente en distintas disciplinas olímpicas y panamericanas.


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