Burgos sobre fichaje caído de Ochoa: 'Nadie está sobre el club'

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta, se pronunció sobre la cancelación del fichaje de Guillermo Ochoa, dejando en claro que la institución está por encima de cualquier futbolista.

“Sobre esto diría una frase bastante contundente: el Burgos Club de Fútbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quién esté aquí, el mercado continúa, el fútbol continúa”, afirmó Pérez Cuesta.

Al ser cuestionado sobre por qué no se concretó el traspaso, el directivo indicó que Ochoa era una de las opciones del mercado, pero finalmente el club se inclinó por Jesús Ruiz.

Medios en España reportaron que Ochoa habría dejado colgada a la directiva del Burgos, al pedir salir por un café antes de firmar el contrato y no regresar. Esta versión no fue confirmada por el club, aunque el mensaje del director deportivo fue claro.

De acuerdo con la periodista Mafer Alonso, Ochoa no habría aceptado algunos términos del contrato, que incluían ceder el 60% de sus ingresos publicitarios en el primer año. La directiva se negó a modificar estas condiciones, lo que habría llevado al portero a no firmar.

¿Qué sigue para Ochoa?

Tras esta situación, se dio a conocer que los agentes de Ochoa, de 40 años, mantienen negociaciones con el Querétaro para su regreso a la Liga MX, pues desde 2024 se encuentra sin equipo tras su paso por la Salernitana de Italia.

El portero ha declarado en múltiples ocasiones que su objetivo es participar en el próximo Mundial, buscando así su sexta participación con la selección mexicana, por lo que busca un club que le garantice minutos.

