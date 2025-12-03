Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_03_T124025_819_ed926ccd75
Cadillac estrenará diseño para sus autos en F1 durante Super Bowl

Cadillac presentará el diseño de sus autos de F1 en un anuncio durante el Super Bowl, aprovechando la mayor audiencia televisiva de Estados Unidos

  • 03
  • Diciembre
    2025

Cadillac anunció que revelará el diseño de sus autos de Fórmula Uno en un anuncio especial durante el Super Bowl del 8 de febrero de 2026, una plataforma que consideran ideal por su enorme alcance global y su conexión cultural con el público estadounidense.

Dan Towriss, CEO del equipo, destacó que el Super Bowl combina deporte, entretenimiento y narrativa, convirtiéndolo en el escenario perfecto para mostrar la esencia del nuevo equipo estadounidense.

"El Super Bowl es uno de esos raros momentos en la cultura estadounidense donde el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac F1 en un escenario que refleja quiénes somos"

G7PnSq2W0AE2rFe.png

Un debut que buscará marcar identidad en la F1

La escudería, respaldada por General Motors, será el undécimo equipo en la parrilla para la temporada 2026, con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

Cadillac-presentara-el-coche-de-Checo-Perez-para-la-temporada-2026-de-F1-en-el-Super-Bowl-e1764774467512.jpg

El equipo afirmó que la presentación será audaz, innovadora y profundamente vinculada a su herencia estadounidense, aunque aún no revelan si el estreno ocurrirá durante el medio tiempo o mediante un anuncio comercial.

Audiencias históricas impulsan la estrategia

El Super Bowl 2025 alcanzó 127.7 millones de espectadores, la cifra más alta para una transmisión por una sola cadena, según Nielsen.

descarga.jfif

Pese a la caída general en la televisión tradicional, el evento continúa creciendo en audiencia, lo que refuerza su valor como escaparate para el lanzamiento del equipo.

Preparación técnica y avances con los pilotos

Cadillac anticipa encender en los próximos días su primer motor Ferrari, con el que competirá en sus primeras tres temporadas de Fórmula 1.

Checo Pérez ya participó en dos jornadas de pruebas en Italia para integrarse al grupo de ingenieros y mecánicos.

Valtteri Bottas se sumará plenamente el 1 de enero de 2026 tras concluir su contrato con Mercedes.

 


