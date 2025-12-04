Podcast
Deportes

'Sería lindo que Alba y Busquets se retiren con un título': Messi

El astro argentino espera que sus compañeros españoles se retiren con un campeonato este sábado en la final del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps

  • 04
  • Diciembre
    2025

El astro argentino, Lionel Messi, afirmó que sería lindo que Sergio Busquets y Jordi Alba puedan retirarse con un título de la MLS este sábado cuando el Inter Miami se mida ante el Vancouver Whitecaps.

En entrevista para la liga, Messi aseguró que el campeonato sería algo “positivo y lindo” para los jugadores españoles, con quienes consiguió al menos 17 títulos cuando jugaban juntos en el Barcelona.

Estas declaraciones de Messi se dan en la previa de la final de la MLS, la cual se jugará este sábado en Chase Stadium de Florida ante los canadienses.

Además, el argentino también dijo que para sus compañeros sería importante "retirarse con una alegría más a todo el carrerón que hicieron y todos los títulos que consiguieron".

Fue este año que tanto Busquets, de 37 años, como Alba, de 36, anunciaron recientemente que la temporada 2025 será la última de sus carreras profesionales.

Müller, un viejo conocido

Pese a que para la final, "Las Garzas" parten como favoritos, enfrente tienen a un viejo conocido, Thomas Müller.

Sobre la final, Messi adelantó que será clave el enfrentarse nuevamente con el alemán.

"Sabemos que será un partido muy duro", dijo el argentino, y añadió que el agregado de que Müller esté en el equipo rival le da "mucha más jerarquía al partido".

En el pasado, el argentino y el alemán se enfrentaron en al menos tres rondas decisivas de la Liga de Campeones, cuando jugaban para el Barcelona y el Bayer Múnich, respectivamente.

Pese a que ya han sido campeones de diversas competiciones de la MLS, de coronarse el sábado, el Inter Miami conseguirá el primer campeonato de liga en la historia del club.


