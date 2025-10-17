Cerrar X
Cae México al lugar 14 del Ranking FIFA tras amistosos

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, descendió en la clasificación mundial de la FIFA luego de malos resultados ante Colombia y Ecuador

  • 17
  • Octubre
    2025

La Selección Mexicana de Futbol vive un momento complicado en su preparación rumbo al Mundial 2026, tras caer al puesto número 14 del Ranking FIFA correspondiente a octubre de 2025.

El conjunto que dirige Javier Aguirre perdió posiciones luego de una serie de resultados poco favorables en la reciente Fecha FIFA, donde fue superado por Colombia y apenas empató frente a Ecuador.

Colombia desplaza a México del top 13

Por su parte, el equipo cafetalero escaló al sitio 13 del listado mundial tras golear al combinado mexicano en su enfrentamiento amistoso, resultado que terminó por inclinar la balanza en la actualización mensual del organismo rector del futbol mundial.

México, que había permanecido entre los primeros doce lugares durante varios meses, ve así cortada su racha positiva justo a menos de un año del arranque de la Copa del Mundo.

España mantiene el liderato; Argentina y Francia completan el podio

La FIFA informó que en esta actualización se registraron movimientos significativos tras 173 partidos internacionales, incluyendo eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y amistosos en distintos continentes.

España se consolidó en la cima del ranking gracias a dos triunfos consecutivos, desplazando a Argentina, actual campeona del mundo, al segundo sitio. Francia, que empató con Islandia en la clasificación europea, descendió al tercer lugar.

Por otra parte, el conjunto nacional buscará recuperar confianza y ritmo en los partidos amistosos de noviembre, que marcarán el cierre del año futbolístico para la escuadra mexicana.


