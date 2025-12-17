Podcast
Deportes

El hijo de Ancelotti deja de ser el DT del Botafogo tras 5 meses

Davide Ancelotti dejó su puesto después de que presuntamente la directiva despidiera a un preparador físico, lo que habría sido inaceptable para el italiano

Después de cinco meses, Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, dejó de ser el entrenador del Botafogo de Brasil tras cinco meses como entrenador del club de Río de Janeiro.

"El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia alvinegra", manifestó en sus canales oficiales el Botafogo, que adelantó que anunciará "en breve" la nueva comisión directiva.

De acuerdo a diversos medios de ese país, la salida del hijo de Ancelotti se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo.

Los mismos medios indican que el conflicto se originó debido a desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañan a Ancelotti.

Esta habría sido la razón que habría precipitado la rescisión del contrato de este miembro por parte de la comisión directiva, algo que resultó inaceptable para el técnico italiano, quien optó por presentar su renuncia.

Davide Ancelloti dejó al Botafogo después de cinco meses, en donde dirigió 32 encuentros en donde tuvo un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas.

Bajo su dirección, Botafogo logró revertir un inicio de año irregular hasta alcanzar la sexta posición del Campeonato Brasileño, asegurando una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores.


