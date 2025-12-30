Sean Astin se involucra para apoyar a Tylor Chase

Después de que en días recientes se volviera viral la situación en la que se encuentra el exactor de Nickelodeon, Tylor Chase, varios de sus excompañeros y personas del medio se han movilizado para apoyarlo.

Primero fue Daniel Curtis Lee, quien recientemente pasó tiempo con Tylor y le pagó una estadía temporal en un hotel. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que Curtis Lee compartió que Chase destrozó la habitación y huyó del lugar.

Ahora fue el actor Sean Astin, conocido por interpretar a Sam en la saga del Señor de los Anillos, quien intentó ayudar a Tylor. De acuerdo con un video compartido por Daniel Curtis Lee, Astin esperaba que la reunión pudiera convencer a Chase de salir de las calles.

El pasado 25 de diciembre, Daniel habló con Tylor por FaceTime, y este reflexionó sobre su experiencia con Sean, la cual, según parece, fue positiva. Actualmente, Sean Astin es presidente del Sindicato de Actores de Cine.

Este impulso para ayudar a Tylor surgió luego de que se compartieran videos en redes sociales que lo mostraban desaliñado y en situación de calle.

Patrulla Espiritual de Tijuana busca apoyarlo

Tras el abandono del cuarto de hotel por parte de Tylor, fans de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned solicitaron la ayuda de la Patrulla Espiritual, organización conocida por resguardar y tratar a personas con adicciones, aunque cuestionada por sus métodos.

En un video de TikTok, Jesús Ignacio Osuna Torres, líder de la patrulla, explicó que se enteró del caso gracias a los comentarios de sus seguidores.

"Me hicieron llegar un link de un video donde me están etiquetando mucho para darle ayuda a una persona que se llama Tylor Chase, un exactor de Nickelodeon", dijo.

Osuna Torres aclaró que, aunque quiere ayudar, actualmente no puede ingresar a Estados Unidos.

"Hay manera de darle ayuda, pero necesito del apoyo de personas que están en Estados Unidos; yo por el momento no puedo cruzar", explicó.

Además, agregó: "Conocemos el modelo de tratamiento para poder desintoxicar a esa persona, ya sabemos qué es y empieza con fenta. Comenten que la Patrulla Espiritual está dispuesta a ayudarlo, con ciertas limitaciones por países y fronteras, y que nos den su voto de confianza".

Daniel Curtis Lee responde a la Patrulla Espiritual

Ante estas declaraciones, Daniel Curtis Lee expresó su agradecimiento hacia la Patrulla Espiritual, pero aclaró que debido a la diferencia de sistemas de atención a la salud mental y adicciones entre México y Estados Unidos, no puede aceptar la ayuda.

En un video en TikTok, grabado en español, Lee explicó el motivo de esta decision.

"Mi corazón está con Tylor y he hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar ayuda. Tylor Chase logró entrar a un centro de tratamiento a corto plazo, lo cual es un paso importante, pero un proceso de rehabilitación a largo plazo tiene que ser una decisión suya".

Añadió que, aunque le gustaría ir personalmente a Tijuana, la decisión final corresponde a Chase y su familia. También reveló que varios centros de rehabilitación en Estados Unidos han ofrecido apoyo económico, pero enfatizó que el ingreso debe ser voluntario para que el tratamiento sea efectivo.

