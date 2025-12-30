Podcast
Deportes

Benín, Túnez y Tanzania clasifican a octavos de la Copa Africana

Senegal, Congo, Benín, Túnez y Tanzania aseguraron su pase a la fase de eliminación directa, a falta de una jornada para cerrar la fase de grupos del torneo

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Copa Africana de Naciones está entrando en la recta final de la fase de grupos, pues este martes varias selecciones aseguraron su pase a la fase de eliminación directa, en una jornada donde varios equipos ya clasificados y otros que lucharon por asegurar su lugar en la siguiente ronda.

En el Grupo D, Senegal y Congo, quienes ya tenían garantizado su pase, cerraron la jornada sin levantar el pie del acelerador.

Y es que el campeón de 2021, Senegal, superó 3-0 a Benín pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión de Kalidou Koulibaly en su partido número 100 con la selección. Mientras que el Congo goleó 3-0 a la ya eliminada Botsuana y aseguró el segundo lugar del grupo por diferencia de goles.

En el mismo grupo, pese a que Benin cayó 3-0 ante Senegal, aseguró su pase al ser uno de los mejores terceros del certamen.

En contraste, el Grupo C definió este martes a dos nuevos clasificados. Tanzania y Túnez aseguraron su boleto a los octavos tras empatar 1-1 y, con este resultado, se dejó sin opciones a Angola.

Túnez avanzó como subcampeón del grupo, mientras que Tanzania lo hizo como uno de los mejores terceros, gracias a una mejor diferencia en goles anotados.

La fase de grupos concluirá este miércoles, cuando se disputen los últimos partidos pendientes, que terminarán de definir el orden final de las posiciones y los cruces de la fase de eliminación directa.


