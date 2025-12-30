California retrasa revocación de 17,000 licencias de conductores

Una semana después de que grupos de inmigrantes presentaran una demanda, California anunció este martes que retrasará la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales hasta marzo para permitir más tiempo y asegurarse de que los camioneros y conductores de autobuses que cumplen los requisitos legales para las licencias puedan conservarlas.

California decidió revocar las licencias después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, presionara al estado para asegurarse de que los inmigrantes que están en el país ilegalmente no reciban las licencias. El Departamento de Transporte ha estado priorizando el tema desde que, en agosto, un conductor de camión que no estaba autorizado para estar en Estados Unidos dio una vuelta en U en Florida en un lugar donde no estaba permitido y causó un accidente que dejó tres muertos.

Duffy no comentó de momento sobre la prórroga. Los funcionarios de California están trabajando para asegurarse de que el Departamento de Transporte federal esté satisfecho con las reformas que han implementado. El estado había planeado reanudar la emisión de licencias de conducir comerciales a mediados de diciembre, pero la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes lo bloqueó.

"Los conductores comerciales son una parte importante de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos", señaló Steve Gordon, director del DMV.

La Coalición Sij, un grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Asian Law Caucus con sede en San Francisco presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores de California. Dijeron que los conductores inmigrantes de camiones estaban siendo blanco de un trato injusto. El conductor en el accidente de Florida y el conductor en otro choque fatal en California en octubre son sijs.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero estas licencias que los inmigrantes pueden recibir sólo representan alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales o alrededor de 200,000 conductores. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían fuertemente cuáles extranjeros podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas.

Mumeeth Kaur, la directora jurídica de la Coalición Sij, expresó que este retraso "es un paso importante hacia la mitigación de la amenaza inmediata que estos conductores enfrentan a sus vidas y medios de subsistencia".

Duffy amenazó con retener millones de dólares en fondos federales de California, Pensilvania y Minnesota después de que auditorías encontraran problemas significativos bajo las reglas existentes, como licencias comerciales que eran válidas mucho después de que expirara el permiso de trabajo de un conductor de camión inmigrante.

Los grupos comerciales de transporte por carretera han elogiado el plan para sacar de las carreteras a conductores no calificados que no deberían tener licencias o que no pueden hablar inglés. También aplaudieron las medidas del Departamento de Transporte para ir tras escuelas de licencias de conducir comerciales cuestionables.

Comentarios