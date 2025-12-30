Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25365017106376_039eaa388d
Internacional

California retrasa revocación de 17,000 licencias de conductores

El estado pospuso hasta marzo la cancelación de las licencias comerciales para inmigrantes las tras demandas y revisiones legales

  • 30
  • Diciembre
    2025

Una semana después de que grupos de inmigrantes presentaran una demanda, California anunció este martes que retrasará la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales hasta marzo para permitir más tiempo y asegurarse de que los camioneros y conductores de autobuses que cumplen los requisitos legales para las licencias puedan conservarlas.

California decidió revocar las licencias después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, presionara al estado para asegurarse de que los inmigrantes que están en el país ilegalmente no reciban las licencias. El Departamento de Transporte ha estado priorizando el tema desde que, en agosto, un conductor de camión que no estaba autorizado para estar en Estados Unidos dio una vuelta en U en Florida en un lugar donde no estaba permitido y causó un accidente que dejó tres muertos.

Duffy no comentó de momento sobre la prórroga. Los funcionarios de California están trabajando para asegurarse de que el Departamento de Transporte federal esté satisfecho con las reformas que han implementado. El estado había planeado reanudar la emisión de licencias de conducir comerciales a mediados de diciembre, pero la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes lo bloqueó.

"Los conductores comerciales son una parte importante de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos", señaló Steve Gordon, director del DMV.

La Coalición Sij, un grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Asian Law Caucus con sede en San Francisco presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores de California. Dijeron que los conductores inmigrantes de camiones estaban siendo blanco de un trato injusto. El conductor en el accidente de Florida y el conductor en otro choque fatal en California en octubre son sijs.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero estas licencias que los inmigrantes pueden recibir sólo representan alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales o alrededor de 200,000 conductores. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían fuertemente cuáles extranjeros podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas.

Mumeeth Kaur, la directora jurídica de la Coalición Sij, expresó que este retraso "es un paso importante hacia la mitigación de la amenaza inmediata que estos conductores enfrentan a sus vidas y medios de subsistencia".

Duffy amenazó con retener millones de dólares en fondos federales de California, Pensilvania y Minnesota después de que auditorías encontraran problemas significativos bajo las reglas existentes, como licencias comerciales que eran válidas mucho después de que expirara el permiso de trabajo de un conductor de camión inmigrante.

Los grupos comerciales de transporte por carretera han elogiado el plan para sacar de las carreteras a conductores no calificados que no deberían tener licencias o que no pueden hablar inglés. También aplaudieron las medidas del Departamento de Transporte para ir tras escuelas de licencias de conducir comerciales cuestionables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_31_at_3_02_15_PM_20e04efa45
Comparte Samuel García sus mejores 12 momentos del 2025
Whats_App_Image_2025_12_30_at_2_29_36_PM_67d0228caf
Accidente en Saltillo deja nueve lesionados tras choque con tren
EH_CONTEXTO_2025_12_29_T082940_725_04c00eaf78
Destacan avances históricos en movilidad en NL: Miguel Flores
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×