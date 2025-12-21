Podcast
image00001_6_5d21664a0a
Nuevo León

Crece 265% cruce de paisanos por Puerto Colombia–Laredo

Durante el gobierno de Samuel, el cruce de paisanos y turistas por Puerto Colombia–Laredo aumentó más de 265%, consolidándose como el paso fronterizo favorito

  • 21
  • Diciembre
    2025

Durante la administración del gobernador Samuel García, el cruce de paisanos y turistas de Estados Unidos a México por el paso fronterizo Puerto Colombia-Laredo, en Nuevo León, se ha incrementado en más de 265%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Así lo informó Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado, quien destacó que este crecimiento aún no contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, por lo que el cierre anual reflejará un aumento todavía mayor.

Récord histórico en cruces fronterizos

Según los registros oficiales, de enero a septiembre de 2025 se otorgaron 69 mil 603 Permisos Personales de Internamiento a paisanos y turistas que ingresaron por este cruce, cifra que representa un 121.24% más respecto a todo el año 2024, cuando se contabilizaron 51 mil 500 permisos.

image00004 (5).jpeg

González subrayó que, al comparar los datos de 2025 con los registrados desde 2020, se obtiene el incremento acumulado del 265%, consolidando una tendencia sostenida al alza.

“Cada año del actual gobierno ha marcado récords históricos respecto al anterior”, afirmó.

Como parte de este crecimiento, por primera vez en la historia reciente, las autoridades de Laredo, Texas, y la Agenc

ia Nacional de Aduanas de México (ANAM) autorizaron el cruce de vehículos ligeros las 24 horas durante los días 19, 20 y 21 de diciembre, facilitando el ingreso de paisanos en temporada alta.

Facilidades para paisanos y turistas

El también director general honorario de CODEFRONT, organismo administrador del cruce, señaló que durante toda la temporada decembrina se mantienen facilidades extraordinarias, como:

  • Módulo de Atención a Paisanos
  • Wifi gratuito
  • Baños nuevos
  • Estacionamiento 24 horas
  • Asesoría migratoria
  • Consultorio médico
  • Trámites de Banjército

Caravanas escoltadas por Fuerza Civil

“Queremos que sigan cruzando más rápido y seguros por Nuevo León”, enfatizó.

González resaltó que la carretera La Gloria-Colombia se ha convertido en una de las principales ventajas para los viajeros, al ser una vía gratuita, moderna, amplia y vigilada las 24 horas, sin salir del estado.

image00002 (6).jpeg

Aumento también hacia Estados Unidos

El funcionario informó que el crecimiento ha sido en ambos sentidos. De México a Estados Unidos, el cruce de vehículos ligeros por Puerto Colombia-Laredo registra un incremento acumulado del 68.8%, al pasar de cifras de 2021 a 468 mil 994 cruces en 2025, cifra que aún no incluye los datos finales de diciembre.

“El éxito de esta aduana es total y seguirá creciendo”, concluyó.


Comentarios

Etiquetas:
