Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_21_T172839_517_eaa6f1fe50
Deportes

NFL llevará Super Bowl LX Experience a Monterrey en 2026

La NFL realizará en Monterrey la Super Bowl LX Experience el 8 de febrero de 2026, con pantallas gigantes, actividades y transmisión en vivo del juego

  • 21
  • Diciembre
    2025

La NFL confirmó que México será sede de la Super Bowl LX Experience, un evento oficial diseñado para acercar a los aficionados fuera de Estados Unidos a la mayor fiesta del futbol americano.

Monterrey albergará la experiencia en el Estadio Borregos el domingo 8 de febrero de 2026.

Experiencia inmersiva para fans

El evento permitirá a los asistentes vivir el ambiente del Super Bowl como si estuvieran en la sede del partido.

La experiencia incluirá transmisión en pantallas gigantes del juego, música en vivo, actividades interactivas, souvenirs oficiales, comida y bebida, así como dinámicas para los fanáticos.

La NFL eligió Monterrey por su infraestructura, conectividad y experiencia en eventos deportivos internacionales, así como por el crecimiento del futbol americano en la región norte del país.

La liga destacó a México como uno de sus mercados internacionales prioritarios.

Expansión global del Super Bowl

La Super Bowl LX Experience también se llevará a Brasil, Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Australia, con programación adaptada a cada país pero bajo un mismo concepto de celebración global.

Esto subraya la intención de la NFL de consolidar el Super Bowl como un fenómeno mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_22_T124213_813_465f4ce125
Atacan con bombas molotov recicladora en Uruapan
EH_DOS_FOTOS_2025_12_22_T115348_073_fc600f952f
Bad Bunny y J Balvin sellan reconciliación histórica en CDMX
seleccion_mexicana_sudamerica_a4a3b587c7
Publica FIFA último ranking del año. ¿En qué lugar quedó México?
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_22_T125859_798_72fed6b09e
Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan
desfile_navidad_santiago46_0f70ae891d
Recorre las calles de Santiago el tradicional desfile navideño
noem_maduro_b97b0fe1e9
'Maduro debe irse': secretaria de Seguridad Nacional de EUA
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×