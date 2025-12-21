NFL llevará Super Bowl LX Experience a Monterrey en 2026

La NFL confirmó que México será sede de la Super Bowl LX Experience, un evento oficial diseñado para acercar a los aficionados fuera de Estados Unidos a la mayor fiesta del futbol americano.

Monterrey albergará la experiencia en el Estadio Borregos el domingo 8 de febrero de 2026.

Experiencia inmersiva para fans

El evento permitirá a los asistentes vivir el ambiente del Super Bowl como si estuvieran en la sede del partido.

La experiencia incluirá transmisión en pantallas gigantes del juego, música en vivo, actividades interactivas, souvenirs oficiales, comida y bebida, así como dinámicas para los fanáticos.

La NFL eligió Monterrey por su infraestructura, conectividad y experiencia en eventos deportivos internacionales, así como por el crecimiento del futbol americano en la región norte del país.

La liga destacó a México como uno de sus mercados internacionales prioritarios.

Expansión global del Super Bowl

La Super Bowl LX Experience también se llevará a Brasil, Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Australia, con programación adaptada a cada país pero bajo un mismo concepto de celebración global.

Esto subraya la intención de la NFL de consolidar el Super Bowl como un fenómeno mundial.

