Deportes

Carrick debuta con triunfo del United ante el City

Michael Carrick inició su etapa como técnico del Manchester United con una victoria 2-0 sobre el City en el derbi de la Premier League

  • 17
  • Enero
    2026

Michael Carrick tuvo un estreno soñado como entrenador del Manchester United al imponerse 2-0 al Manchester City este sábado en Old Trafford, en el clásico de la ciudad correspondiente a la Liga Premier.

El exmediocampista asumió el cargo esta semana y, en su primer compromiso, logró levantar el ánimo del equipo tras la reciente salida de Ruben Amorim.

Dominio del United en el derbi

El United fue superior desde el arranque y generó múltiples ocasiones de peligro. Un cabezazo de Harry Maguire se estrelló en el travesaño y dos anotaciones fueron anuladas por fuera de juego en la primera mitad.

En el complemento, el arquero del City, Gianluigi Donnarumma, evitó en varias ocasiones la caída de su arco, pero no pudo impedir la apertura del marcador.

G-406fbWwAAqcoK.jfif

A los 65 minutos, Bruno Fernandes lideró un contragolpe y asistió a Bryan Mbeumo, quien definió de primera para el 1-0. Once minutos después, el danés Patrick Dorgu amplió la ventaja tras un centro de Matheus Cunha.

El United incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero otro gol fue invalidado en los minutos finales.

Reacciones y panorama en la tabla

“El mejor equipo ganó”, reconoció Pep Guardiola tras el encuentro. Carrick, por su parte, calificó el triunfo como “un gran comienzo” y señaló que el reto será mantener el nivel.

Con este resultado, el Manchester United se ubica en el quinto lugar de la clasificación, a un punto del campeón defensor Liverpool, que volvió a dejar escapar unidades al empatar 1-1 con Burnley.

Chelsea, por su parte, ascendió al sexto sitio tras vencer 2-0 a Brentford en el debut liguero de su nuevo técnico, Liam Rosenior.


