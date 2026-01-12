Celebra UEFA Champions League 25 años con balón conmemorativo

La UEFA Champions League celebra un cuarto de siglo de historia reciente con el lanzamiento de un balón conmemorativo que rinde homenaje a una de las colaboraciones más influyentes del fútbol europeo.

Un diseño que conecta pasado y presente

El balón del 25.º aniversario recupera la esencia del modelo original FINALE 1, el primero en introducir el icónico diseño Starball.

Mantiene sus colores y gráficos clásicos, pero incorpora un efecto visual actual, un cambio sutil de tono del negro al morado según el ángulo de visión.

Sello especial por el aniversario

Como parte de la celebración, adidas desarrolló un logotipo exclusivo por los 25 años, integrado de forma visible en el balón.

El emblema simboliza la relación entre la marca deportiva, la competición y las figuras que han marcado época en el torneo.

twenty five years of moments written in the stars. ⭐️⚽️



Meet the 2026 UEFA Champions League Anniversary Ball, a modern take on the first starball. @adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/upBZvhATGl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 12, 2026

Cabe señalar que el balón cuenta con la misma tecnología que los utilizados en las ediciones recientes del certamen, es decir, con la construcción sin costuras y sellado térmico, pensados para ofrecer precisión, control y consistencia en el juego, sin importar las condiciones.

Un ícono del fútbol moderno

Desde su debut, el Starball se convirtió en mucho más que un balón oficial. Ha sido testigo de momentos históricos como la volea de Zinédine Zidane en la final de 2002 y las actuaciones memorables de Lionel Messi, entre muchos otros episodios grabados en la memoria del fútbol mundial.

Leyendas unidas por un símbolo

Para reforzar el legado, adidas reunió a figuras de distintas generaciones en una serie de imágenes conmemorativas. Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal aparecen alrededor del balón que marcó sus noches más decisivas.

Por otra parte, el balón conmemorativo se utilizará en las Jornadas 7 y 8 de la actual edición de la UEFA Champions League.

