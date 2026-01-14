Tigres liga 12 años sin perder ante Pumas en ‘El Volcán’

Tigres se presenta este miércoles por primera vez ante su afición en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en el que debuta como local al recibir a Pumas a las 21:06 horas en el Estadio Universitario.

Los de la UANL llegan a este duelo con tres puntos, luego de vencer 2-1 de visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en territorio potosino, mientras que la UNAM empató 1-1 en casa ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tienden a tener buenos resultados en El Volcán ante los Pumas, al grado de que ligan 12 años sin caer ante los capitalinos.

La última victoria de los de la CDMX en la Sultana del Norte fue en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2014, al ganar por 2-1 el 25 de enero de 2014.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 2

Tigres vs. Pumas

Estadio Universitario

21:06 horas

Azteca 7

