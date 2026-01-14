Podcast
Whats_App_Image_2026_01_14_at_12_33_47_AM_f3cbb72d51
Deportes

Tigres liga 12 años sin perder ante Pumas en ‘El Volcán’

Los de la UANL reciben a la UNAM en el Estadio Universitario, a las 21:06 horas, en juego de la Fecha 2 de la fase regular del Torneo Clausura 2026

  • 14
  • Enero
    2026

Tigres se presenta este miércoles por primera vez ante su afición en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en el que debuta como local al recibir a Pumas a las 21:06 horas en el Estadio Universitario.

Los de la UANL llegan a este duelo con tres puntos, luego de vencer 2-1 de visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en territorio potosino, mientras que la UNAM empató 1-1 en casa ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tienden a tener buenos resultados en El Volcán ante los Pumas, al grado de que ligan 12 años sin caer ante los capitalinos.

La última victoria de los de la CDMX en la Sultana del Norte fue en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2014, al ganar por 2-1 el 25 de enero de 2014.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 2
Tigres vs. Pumas
Estadio Universitario
21:06 horas
Azteca 7


Comentarios

