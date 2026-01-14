Fut Azteca… ¡Está al aire!, en TV Azteca Noreste

El público del noreste de México ya tiene un nuevo espacio informativo en el que podrá enterarse de todo lo relacionado con el mundo del deporte, con contenido fresco y actualizado, pero incisivo.

Se trata de “Fut Azteca”, que se transmite por el 7.1 de la señal de TV Azteca Noreste a partir de las 14:30 horas.

El programa deportivo se transmite de lunes a viernes y es conducido por Alejandro “El Regio” Aguirre, Sonny Narváez “Sonny On”, Fernando Kalife, Bruno Vélez y Keno Martell.

Fut Azteca es un espacio dinámico y directo donde se analiza la actualidad de Tigres y Monterrey, la Liga MX y la NFL, sin dejar de lado otros deportes de interés.

Con opinión, debate, datos clave y el sello regio que conecta con la afición, el programa se convierte en el punto de encuentro diario para quienes viven el deporte con pasión.

Este programa, que es diferente, divertido, pero sobre todo con la información deportiva del momento, inicia al terminar la emisión del noticiero INFO7 vespertino que ahora se transmitirá de 12:00 a 14:30 horas.

Esta emisión es para ir “calentando motores” rumbo al Mundial 2026 de futbol.

Los conductores

Alejandro “El Regio” Aguirre

Instagram: @regioaguirre

Bruno Vélez

Instagram: @brunoveleza_

Sonny Narváez “Sonny On”

Instagram: @sonny_on

Keno Martell

Instagram: @kenomartell

Fernando Kalife

Instagram: @fkalife_dam

