Michael Carrick sería el técnico interino del Manchester United

Michael Carrick se encamina a convertirse en el entrenador interino del Manchester United, luego de ser visto este martes en el centro de entrenamiento de Carrington, donde se disponía a firmar un contrato hasta el final de la temporada.

El nombramiento aún no ha sido formalizado, de acuerdo con una fuente cercana al club que habló bajo condición de anonimato, pero el exmediocampista aparece como la principal apuesta del club tras la destitución de Ruben Amorim la semana pasada.

Un hombre de la casa

Carrick es una figura histórica del United, club con el que ganó cinco títulos de la Premier League y una Liga de Campeones durante una exitosa etapa como jugador.

También formó parte del cuerpo técnico como asistente y ya tuvo una experiencia previa como interino en 2021, cuando dirigió tres partidos sin conocer la derrota tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer.

En esta ocasión, fue elegido por encima del propio Solskjaer, quien también fue entrevistado para el cargo.

Cuerpo técnico y antecedentes

Steve Holland, exasistente de la selección de Inglaterra, se integrará al equipo técnico de Carrick. La única experiencia como entrenador principal del exvolante fue con el Middlesbrough, equipo de la segunda división inglesa, al que dirigió de 2022 a 2025.

El exdelantero Wayne Rooney respaldó la decisión y aseguró que Carrick contará con el respeto del vestidor.

“Michael es una persona muy inteligente y la última vez lo hizo muy bien”, afirmó en su pódcast.

Retos inmediatos

La prioridad para Carrick será asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, en una temporada complicada en la que el United ya fue eliminado de la Copa FA y de la Copa de la Liga, y actualmente marcha séptimo en la Premier League.

Sus primeros compromisos serán de alta exigencia: recibirá al Manchester City y posteriormente visitará al líder Arsenal. El club espera que su gestión interina sirva para estabilizar al equipo mientras se define al séptimo técnico permanente desde la salida de Alex Ferguson en 2013.

