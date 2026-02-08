Podcast
Deportes

Reúnen a mil corredores en el Touchdown Race 2026

Más de mil corredores se congregaron en Fundidora para celebrar el Touchdown Race 2026, una carrera temática de la NFL previa al Súper Bowl LX

  • 08
  • Febrero
    2026

Celebran la pasión nfl con tenis y cronómetro

Dejando de lado la rivalidad por sus vaqueros, acereros, empacadores, delfines, 49s, cuervos, halcones marinos o patriotas, más de mil corredores se dieron cita la mañana de este domingo en el Parque Fundidora de Monterrey para participar en la edición 2026 del Touchdown Race, una carrera que combinó el deporte del emparrillado con el atletismo recreativo.

Desde temprana hora, el recinto comenzó a llenarse de playeras, cascos, colores y accesorios representativos de los equipos de la NFL, en un ambiente que sirvió como antesala a la gran fiesta del LX Super Bowl, que por la tarde disputarían en Santa Clara, California, los equipos de Seattle y Nueva Inglaterra.

La salida se dio en punto de las 7:30 horas, donde los participantes demostraron que la pasión por el futbol americano también se puede expresar con resistencia física y espíritu competitivo.

Dominan los 5k con ritmo y estrategia

En la distancia de 5 kilómetros, el primero en cruzar la meta fue Juan Carlos Guerrero, quien tomó el ovoide metros antes de las diagonales y detuvo el cronómetro en 16:54, siendo avalado por el “referi de meta”.

ganador-5k-varonil.jpeg

Detrás de él llegaron Jorge Alán Vallejo Zarazúa con tiempo de 18:44 y Carlos Eduardo Córdova Alatorre con 19:47, completando así el podio varonil de esta distancia.

En la rama femenil, la corredora Elia Reyna, del equipo Trotime, fue la primera en cruzar la meta tras registrar 20:23. El segundo sitio fue para Mayra Cantú con 21:13, mientras que Farah Diva Camacho Quintana ocupó el tercer puesto con marca de 23:42.

ganadora-5k-femenil.jpeg

Imponen condiciones en la prueba de 10 kilómetros

La distancia de 10 kilómetros reunió a los corredores de mayor resistencia de esta edición, donde Simón Martínez se quedó con el primer lugar al detener el reloj en 33:17.

ganador-10k-varonil .jpeg

El segundo puesto fue para Roberto Rodríguez con 38:17, seguido por Gustavo Luis Rech, quien registró 38:59 para completar el podio varonil.

En la rama femenil, Rocío Esmeralda Pulido Guerra dominó la competencia con tiempo de 40:43, marcando amplia diferencia respecto a sus perseguidoras.

ganadora-10k-femenil .jpeg

El segundo lugar fue para Irasema Patricia Báez De la Rosa con 52:58, mientras que Laura Salas Tovar obtuvo el tercer sitio tras cronometrar 53:26.

Convierten Parque Fundidora en antesala del Super bowl

El Touchdown Race, organizado por Trotime, no solo premió el rendimiento físico, sino que convirtió el Parque Fundidora en una auténtica fiesta deportiva con temática NFL, donde familias completas, corredores amateurs y experimentados compartieron la experiencia.

La combinación de deporte, convivencia y pasión por el futbol americano transformó esta carrera en un evento que ya forma parte del calendario deportivo previo al Súper Bowl en Monterrey.

Más allá de los tiempos y los podios, la jornada dejó claro que la cultura runner y la afición al emparrillado pueden convivir en un mismo escenario, en una mañana donde el protagonista fue el entusiasmo de cientos de participantes que corrieron con el corazón puesto en la NFL.

 


