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Deportes

César ‘Flash’ Narváez presume… ¡‘Manos mágicas’!

Juega como receptor en el futbol americano con Auténticos Tigres Juvenil de la UANL y en la Preparatoria 9… y además trabaja como barbero los fines de semana

  • 05
  • Mayo
    2026

A sus 18 años de edad, César Narváez se da tiempo para cumplir con sus dos pasiones: ser jugador de futbol americano con Auténticos Tigres Juvenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y su trabajo como barber.

“Flash”, como llaman al estudiante de la Preparatoria 9, carga con sus implementos en sus concentraciones para cortar el pelo de sus compañeros de equipo.

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Narváez se hizo presente con una anotación en el duelo del pasado fin de semana contra Burros Blancos, cuando atrapó un largo pase de Rogelio Cobas.

Una noche antes, varios de sus compañeros se reunieron en el cuarto de “Flash” para hacerse un corte de cabello.

“Ambas cosas me apasionan: juego futbol americano desde chiquito… y con lo de la barbería empecé hace un tiempo. Mis papás me pusieron que aprendiera algún oficio”, expresa el receptor.

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Narváez combina a diario las clases con el deporte, mientras que los fines de semana trabaja en una barbería. 

Su apodo de “Flash” proviene de su gusto por ver esa serie cuando era niño.

Era tan fan del personaje que su mamá le mandó hacer una playera con el nombre del superhéroe en la espalda.


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