Ampliarán estudios para buscar efectos de plomo en salud de niños

Luego de que se confirmara que tres de cada 10 niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la zona metropolitana de Monterrey presentan algún grado de plomo en la sangre, autoridades y especialistas ampliaron el estudio para identificar los efectos directos en la salud y el desarrollo infantil.

La nueva etapa no solo busca aumentar la muestra y confirmar los casos detectados, sino también “mapear” posibles afectaciones como trastornos del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje, condiciones socioemocionales, anemia y malnutrición.

Aplicarán pruebas más profundas a menores con niveles elevados

La Secretaría de Salud estatal entregó órdenes médicas a padres de 83 menores que registraron más de cinco microgramos de plomo por decilitro en sangre, para que se sometan a estudios venosos más detallados en laboratorios especializados hasta el próximo 19 de mayo.

Estos análisis permitirán conocer con mayor precisión el nivel de exposición y sus posibles consecuencias clínicas en cada caso.

Buscan relación entre plomo y enfermedades prevalentes

La directora de los Cendis, Guadalupe Rodríguez Martínez, explicó que el objetivo es cruzar datos para identificar patrones entre la presencia de plomo y diversas enfermedades.

“Este estudio es más completo para poder determinar cuántos niños presentan enfermedades permanentes como autismo, problemas de conducta, malnutrición o dificultades de aprendizaje”, señaló.

Agregó que también se analizarán casos de trastornos del lenguaje, problemas emocionales y condiciones alimenticias en menores de entre cero y cinco años.

Preocupa aumento de casos de autismo

Rodríguez Martínez indicó que en los últimos cuatro años los casos de autismo en los Cendis han aumentado en 14, de acuerdo con registros internos.

Incluso, dos de los menores clasificados en nivel crítico presentan esta condición, lo que refuerza la necesidad de profundizar en la relación entre contaminación por plomo y trastornos del desarrollo.

Resultados serán presentados en junio

Los resultados preliminares del estudio ampliado se darán a conocer el próximo 6 de junio durante la reunión anual de padres de familia en Cintermex.

En ese encuentro se presentará un informe general con hallazgos, medidas adoptadas y el estado actual de la investigación, además de entregar a cada familia un diagnóstico individualizado.

Autoridades adelantaron que esta información será clave para diseñar una estrategia estatal integral que permita atender los efectos del plomo en la población infantil y prevenir mayores riesgos a la salud.

Comentarios