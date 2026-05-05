Nuevo reglamento de propiedad intelectual impactará a franquicias

El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de abril, introduce modificaciones que impactan directamente a las empresas franquiciantes.

Entre los principales cambios se encuentran ajustes en la tipología de marcas, el contenido del Informe Previo de Franquicia (IPREF) y la definición de imagen comercial. Sin una actualización adecuada, estos cambios pueden derivar en incumplimientos normativos o en la adopción involuntaria de malas prácticas.

En este contexto, Enrique Alcázar Córdova, presidente de Alcázar & Compañía, advierte que no atender estas modificaciones puede tener consecuencias legales. Una de ellas es la posible falta de veracidad frente al candidato franquiciatario, lo que podría derivar en la nulidad del contrato en caso de litigio.

“Es fundamental entender el impacto del nuevo reglamento, ya que exige un tratamiento distinto del IPREF, antes conocido como Circular de Oferta de Franquicia (COF), incorporando información más robusta y alineada con mejores prácticas internacionales”, explicó en entrevista.

El especialista subrayó que este reglamento no es el único cambio que deben considerar las empresas.

Las reformas recientes a la ley, realizadas entre 2025 y 2026, refuerzan la necesidad de una actualización constante.

“Hay modificaciones relevantes en materia procedimental. Por ejemplo, se contempla un proceso de mediación administrado por el IMPI, la incorporación de infracciones administrativas en línea, un esquema completamente nuevo y la ampliación de los tipos de marcas”, detalló.

Ante este escenario, recomendó revisar a fondo tanto el IPREF como los contratos de franquicia y demás documentos vinculados al modelo, para asegurar que estén alineados con las nuevas disposiciones. También señaló la importancia de verificar que las marcas estén correctamente registradas, ya que el proceso registral presenta cambios relevantes.

De igual manera, Alcázar Córdova enfatizó que este nuevo marco normativo cobra especial relevancia para empresas que operan con activos intangibles, como las franquicias.

“No solo se trata de proteger los derechos de propiedad intelectual, sino de entender las implicaciones legales en la operación, desde el ámbito penal hasta el laboral, y de establecer políticas de cumplimiento que permitan operar con certeza jurídica y sin vulnerar derechos de terceros”, aseveró.

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