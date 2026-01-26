Charros de Jalisco logra el bicampeonato de la LMP

Charros de Jalisco conquistó el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) tras imponerse 8-6 a Tomateros de Culiacán y sentenciar la Serie Final de la Temporada 2025-26 con una barrida de cuatro juegos a cero.

La serie, marcada por una histórica rivalidad, resultó dispareja y se resolvió en sólo cuatro encuentros, algo inédito para la nación guinda, que por primera vez no logró ganar un solo partido en una final.

Un rally que cambió la historia

Cinco carreras en la segunda entrada, impulsadas por imparables consecutivos de Alejandro Osuna y Michael Wielansky, modificaron de inmediato el rumbo del juego y de la serie.

Charros hizo valer su jerarquía en el estadio Panamericano, sede de la próxima Serie del Caribe 2026, que se celebrará del 1 al 7 de febrero.

Reacción guinda y momento de tensión

Tomateros intentó reaccionar con un doblete de Allen Córdoba en el tercer inning y posteriormente tomó ventaja 6-5 con un jonrón del cubano Orlando Martínez, lo que representó el momento de mayor tensión para los locales.

Sin embargo, la ofensiva sinaloense no logró sostener la ventaja.

Sexta entrada decisiva

En la sexta entrada, Charros empató el juego con una base por golpe para Julián Ornelas y tomó la delantera definitiva con un rodado productor de Mateo Gil, que permitió anotar a Alejandro Osuna y selló el triunfo jalisciense.

El cerrador Trevor Clifton se encargó de retirar los últimos tres outs para asegurar la victoria y el campeonato.

Marca histórica para Jalisco y Benjamín Gil

Con este resultado, Charros de Jalisco consiguió su primera doble corona en la historia de la LMP y alcanzó cuatro títulos en 12 años, igualando a Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali.

En el plano individual, el manager Benjamín Gil logró su segundo bicampeonato en la década, tras haberlo conseguido anteriormente con Tomateros de Culiacán en las temporadas 2020-21 y 2021-22.

Comentarios