Cae nieve por tormenta invernal en distintos puntos de Nuevo León

Durante las primeras horas de este domingo, la caída de nieve se hizo presente en distintos puntos del Estado de Nuevo León.

Ligera caída de nieve en Lampazos de Naranjo

Este es el caso de Lampazos de Naranjo, en donde se captó en los alrededores de la plaza municipal como caía las precipitaciones de agua nieve y nieve sobre la vía pública.

Árboles congelados en Salinas Victoria

Mientras que en Salinas Victoria, se captó la formación de hielo acompañado de neblina sobre la autopista a Laredo.

De acuerdo con información compartida por Protección Civil Nuevo León, los árboles se tiñeron de una ligera capa blanquecina, en cuyas ramas se congelaron las gotas de agua que escurrían.

Captan Cerro del Potosí en Galeana

Elementos de Fuerza Civil captaron imágenes de diversas donde se muestran las inmediaciones del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana.

En las imágenes se muestra cómo las altas montañas se tiñeron de blanco por la caída de nieve producida por las bajas temperaturas en la entidad.

- Información en proceso -

Comentarios