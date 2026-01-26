Podcast
alta_cumbre_tamaulipas_fb740b3504
Tamaulipas

Condiciones climáticas no favorecieron la nevada en Alta Cumbre

Este destino turístico ubicado en la Sierra Madre Oriental, a solo 6.6 km de Ciudad Victoria, ofrece una amplia variedad de atractivos desde hace 20 años

  • 26
  • Enero
    2026

A pesar de las expectativas, Alta Cumbre no registró nevadas este lunes, aunque amaneció con una temperatura de 2°C y poco viento, lo que hizo que el clima fuera soportable. 

alta-cumbre-tamaulipas.jpg

Este destino turístico ubicado en la Sierra Madre Oriental, a solo 6.6 km de Ciudad Victoria, ofrece una amplia variedad de atractivos.

Celestino Carrizales, quien es guía de turistas en la región por más de 20 años, comenta que en en enero de 2025 fue cuando la sierra se cubrió de blanco. 

alta-cumbre-tamaulipas.jpg

Sin embargo, a pesar de no haber nevado, el sito es ideal para que en esta temporada de frío la gente acuda a tomar café de olla y disfrutar de la gastronomía típica, que va desde gorditas y caldos que se ofrecen en los restaurantes de este sitio.

alta-cumbre-tamaulipas.jpg

Atractivos Turísticos

  • Mirador Alta Cumbre: Un punto de observación con vistas impresionantes de la sierra y la ciudad.
  • Sitio Arqueológico Balcón de Montezuma: Un asentamiento prehispánico con estructuras circulares de piedra caliza.
  • Flora y Fauna: Una gran diversidad de especies, incluyendo pinos, encinos y oyameles, así como venados, javelinas y zorros.
  • Gastronomía: Más de una decena de restaurantes ofrecen platillos típicos, como comida tradicional preparada con leña.

Condiciones Climáticas

Aunque no se registraron nevadas, no se descarta la posibilidad de que ocurran en los próximos días. 

alta-cumbre-tamaulipas.jpg

Para que esto suceda, se requieren condiciones climáticas específicas, como la presencia de lluvias, vientos y temperaturas por debajo de los 0°C.


Comentarios

