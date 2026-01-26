Podcast
quiebra_tridonex_tamaulipas_f1aa4ab630
Empleados de Tridonex mantienen guardia ante presunta quiebra

Ante el anuncio que podría declararse en quiebra, los empleados fueron exhortados a evitar el saqueo de las instalaciones pese a las bajas temperaturas

  • 26
  • Enero
    2026

La abogada del movimiento 20/32 y ex diputada federal, Susana Prieto Terrazas, alertó sobre la inminente salida de las empresas Tridonex y Trico de Matamoros, derivado de la presunta quiebra del corporativo estadounidense First Brands Group, lo que dejaría sin empleo a cientos de trabajadores.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Prieto Terrazas informó que First Brands estaría por declararse en quiebra y que esta decisión impactaría directamente a varias de sus filiales, entre ellas Tridonex, Trico, Centric Parts, BPI Manufacturing y Hopkins, no solo en Matamoros, sino también en Ciudad Juárez y la región del Bajío.

quiebra-tridonex-tamaulipas.jpg

Detalló que, de acuerdo con la información que ha recibido, Tridonex se declararía formalmente en quiebra este lunes a las 9:30 de la mañana, lo que marcaría el cierre de operaciones y la pérdida masiva de empleos en la ciudad.

Mantienen guardia para impedir salida de activos

Ante este escenario, advirtió que las empresas podrían intentar retirar bienes y maquinaria de sus plantas, por lo que exhortó a los delegados sindicales y a los trabajadores a mantenerse en guardia permanente, incluso pese a las bajas temperaturas que se registran en la región, para bloquear los accesos a las instalaciones e impedir la salida de equipo y activos.

Asimismo, mencionó que Tridonex otorgó el día libre este lunes bajo el argumento de las condiciones climatológicas; sin embargo, consideró que esta medida podría formar parte de una estrategia para facilitar el retiro de maquinaria sin resistencia.

quiebra-tridonex-tamaulipas.jpg

Prieto Terrazas reiteró que la decisión proviene directamente del corporativo en Estados Unidos y que la posible quiebra de First Brands tendría graves consecuencias laborales para miles de trabajadores en distintas regiones del país, particularmente en Matamoros.

Finalmente, hizo un llamado a los empleados a defender sus derechos laborales, mantenerse organizados y no permitir que las empresas abandonen las plantas sin cumplir con sus obligaciones legales correspondientes.

También podría interesarte: Tamaulipas realiza 300 inspecciones en centros laborales


