Empleados de Tridonex mantienen guardia ante presunta quiebra

La abogada del movimiento 20/32 y ex diputada federal, Susana Prieto Terrazas, alertó sobre la inminente salida de las empresas Tridonex y Trico de Matamoros, derivado de la presunta quiebra del corporativo estadounidense First Brands Group, lo que dejaría sin empleo a cientos de trabajadores.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Prieto Terrazas informó que First Brands estaría por declararse en quiebra y que esta decisión impactaría directamente a varias de sus filiales, entre ellas Tridonex, Trico, Centric Parts, BPI Manufacturing y Hopkins, no solo en Matamoros, sino también en Ciudad Juárez y la región del Bajío.

Detalló que, de acuerdo con la información que ha recibido, Tridonex se declararía formalmente en quiebra este lunes a las 9:30 de la mañana, lo que marcaría el cierre de operaciones y la pérdida masiva de empleos en la ciudad.

Mantienen guardia para impedir salida de activos

Ante este escenario, advirtió que las empresas podrían intentar retirar bienes y maquinaria de sus plantas, por lo que exhortó a los delegados sindicales y a los trabajadores a mantenerse en guardia permanente, incluso pese a las bajas temperaturas que se registran en la región, para bloquear los accesos a las instalaciones e impedir la salida de equipo y activos.

Asimismo, mencionó que Tridonex otorgó el día libre este lunes bajo el argumento de las condiciones climatológicas; sin embargo, consideró que esta medida podría formar parte de una estrategia para facilitar el retiro de maquinaria sin resistencia.

Prieto Terrazas reiteró que la decisión proviene directamente del corporativo en Estados Unidos y que la posible quiebra de First Brands tendría graves consecuencias laborales para miles de trabajadores en distintas regiones del país, particularmente en Matamoros.

Finalmente, hizo un llamado a los empleados a defender sus derechos laborales, mantenerse organizados y no permitir que las empresas abandonen las plantas sin cumplir con sus obligaciones legales correspondientes.

