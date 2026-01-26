Podcast
Deportes

México gana bronce en Mundial Masculino de Hockey sobre Hielo

La Selección Mexicana Sub 20 terminó tercera en el Mundial IIHF División III Grupo B en Kirguistán, con marca de tres victorias y dos derrotas

  • 26
  • Enero
    2026

La Selección Mexicana de Hockey sobre Hielo Sub 20 concluyó su participación en el Campeonato Mundial IIHF División III Grupo B con la medalla de bronce, tras finalizar en el tercer lugar general del certamen disputado del 18 al 24 de enero en Bishkek, Kirguistán.

México cerró el torneo con récord de tres triunfos y dos derrotas, acumulando nueve puntos, solo por detrás del anfitrión Kirguistán y de Hong Kong.

Arranque sólido y primeras victorias

El conjunto mexicano debutó el 18 de enero con una victoria 2-1 sobre Sudáfrica.

Marcelo Abdalá abrió el marcador en el segundo período y Pascal Bezares sentenció el encuentro en el tercero, dando a México sus primeros puntos.

Un día después, el 19 de enero, México repitió marcador ante Luxemburgo, con goles de Mateo Arriaga y nuevamente Marcelo Abdalá, para colocarse con paso perfecto tras dos jornadas.

El 21 de enero, México enfrentó a Hong Kong en un duelo directo por la cima del grupo.

A pesar de goles de Francisco Parra, Francisco Lara y Brendan Harold Choi, el equipo cayó 5-3, registrando su primera derrota del campeonato.

La reacción llegó el 22 de enero frente a Irán, en el partido más contundente de la escuadra mexicana. Con una ofensiva liderada por Marcelo Abdalá y Alonso Carriles, quien firmó un triplete, México se impuso 7-1, manteniéndose en la pelea por el podio.

Cierre ante el campeón invicto

México cerró su participación el 24 de enero ante Kirguistán, anfitrión y eventual campeón invicto.

Aunque los mexicanos anotaron cuatro goles, incluidos dos de Abdalá, el conjunto local se llevó el triunfo 7-4 y aseguró el ascenso al Grupo A.

Kirguistán terminó primero con 15 puntos y ascenso asegurado; Hong Kong fue segundo con 12, y México tercero con nueve, superando a Luxemburgo, Sudáfrica e Irán.

El resultado consolida a México como un equipo competitivo dentro de la División III Sub 20 del hockey internacional.


