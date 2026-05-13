Confía Hacienda en revertir la perspectiva negativa de S&P

El Gobierno de México confía en que sus medidas de disciplina fiscal y sostenibilidad financiera serán suficientes para convencer a Standard & Poor’s (S&P) de revertir su reciente decisión de cambiar de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana del país.

Así lo afirmó este miércoles el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien sostuvo que la administración federal apostará por resultados concretos para recuperar la confianza plena de los mercados.

“Estamos convencidos de que el conjunto de acciones que estamos haciendo será suficiente para convencerlos de regresar la perspectiva hacia su nivel original”, declaró durante un foro económico organizado por El Financiero.

Aunque S&P ajustó la perspectiva a negativa, mantuvo las calificaciones soberanas de México en BBB para deuda de largo plazo en moneda extranjera y BBB+ en moneda local, lo que significa que el país conserva el grado de inversión.

Amador destacó que México mantiene este nivel con las ocho agencias que evalúan su deuda, un punto que el Gobierno considera clave para sostener confianza entre inversionistas nacionales e internacionales.

Reducción del déficit, principal carta del Gobierno

Uno de los argumentos centrales de Hacienda es la reducción del déficit fiscal, que pasó de 5.8% a aproximadamente 4.3% del PIB en 2025.

Según el funcionario, esta baja de 1.5 puntos porcentuales representa uno de los ajustes fiscales más significativos en décadas.

“Esto muestra el compromiso sólido del Gobierno federal por tener finanzas sostenibles en el largo plazo”, aseguró.

El secretario también defendió que la deuda pública mexicana cerró 2025 en 54.2 % del PIB, cifra que considera competitiva frente a economías emergentes y menor al promedio de países de la OCDE.

Además, subrayó que la mayor parte del financiamiento del sector público proviene del mercado interno, con fuerte participación de inversionistas institucionales nacionales y deuda denominada en moneda local, reduciendo vulnerabilidades externas.

Pemex, uno de los focos clave

Amador también señaló avances en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que ha sido históricamente una preocupación para calificadoras por su elevado endeudamiento.

De acuerdo con Hacienda, la deuda de Pemex se redujo de 5.4 a 4 puntos del PIB, su nivel más bajo desde 2002.

El funcionario añadió que Fitch y Moody’s ya habían reconocido mejoras operativas y financieras de la petrolera durante 2025.

La calificadora argumentó que su ajuste responde a varios riesgos:

Crecimiento económico débil

Consolidación fiscal más lenta de lo esperado

Mayor carga de intereses

Presiones por apoyo gubernamental a Pemex y CFE

Incertidumbre por futuras negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá

En otras palabras, S&P no retiró el voto de confianza, pero sí advirtió que el margen de maniobra podría reducirse si estos factores se deterioran.

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