Tamaulipas regulariza 95% de operadores de plataformas digitales

El subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, informó que el 95% de los operadores de plataformas digitales en la capital del estado ya cuentan con su tarjetón de identificación, un avance significativo en el programa de regulación de este servicio.

El funcionario estatal destacó que la portación del tarjetón en el vidrio trasero del vehículo es una medida fundamental para la tranquilidad de los usuarios, ya que permite verificar que la unidad y el conductor coinciden con los datos registrados en la aplicación.

Núñez Montelongo enfatizó que esta disposición no tiene fines recaudatorios, sino regulatorios: “La queja más frecuente es que el vehículo solicitado no corresponde al de la plataforma, o bien, unidades con vidrios polarizados o placas americanas. Con esto buscamos brindar seguridad”, precisó.

Mientras que en Ciudad Victoria se reportan mil 100 de mil 200 operadores regularizados, el funcionario reconoció que aún falta trabajo en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico. Destacó que el municipio de Matamoros también se perfila como un caso de éxito.

Para facilitar este proceso, el Gobierno del Estado otorgó facilidades de pago en tres parcialidades y se comprometió a no inmovilizar vehículos durante la etapa de regularización, permitiendo a los operadores ponerse al día sin afectar su economía. El costo del trámite es de 20 UMAS.

El Subsecretario advirtió que, en aproximadamente dos semanas, se desplegarán operativos de inspección en todo el estado. Aquellos operadores que no hayan cumplido con la norma enfrentarán consecuencias severas:

Inmovilización del vehículo.

Multa de 40 UMAS (el doble del costo del trámite).

Gastos por arrastre de grúa.

Sanciones adicionales en caso de no contar con licencia de conducir vigente.

Asimismo, recordó a los empresarios dueños de flotas que es obligatorio que cada vehículo cuente con seguro de transporte público, aclarando que las pólizas de uso particular no brindan cobertura en caso de siniestro dentro de esta actividad. En caso de que un vehículo sea operado por dos personas, ambos conductores deberán tramitar su licencia.

Finalmente, el funcionario descartó que se hayan registrado delitos graves como secuestros o agresiones sexuales en estas unidades y reiteró que el objetivo primordial es la protección de las y los usuarios tamaulipecos.

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