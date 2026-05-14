Concluyen diálogos técnicos rumbo a revisión del T-MEC

El día de ayer concluyeron de manera positiva en Washington D.C. las conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, con el objetivo de fortalecer la integración comercial de la región y ajustar temas estratégicos del acuerdo.

Concluyen conversaciones técnicas rumbo a la revisión

A través de una publicación en X, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, informó que los encuentros se realizaron junto con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“El día de ayer en Washington D.C. concluyeron positivamente las conversaciones con los equipos técnicos de México y Estados Unidos en la Representación Comercial de Estados Unidos, de cara a la revisión de T-MEC. Seguimos avanzando”, expresó el funcionario.

El día de ayer en Washington DC concluyeron positivamente las conversaciones con los equipos técnicos de México y Estados Unidos en la Representación Comercial de 🇺🇸 @USTradeRep , de cara a la Revisión del TMEC. Seguimos avanzando!!!



Aprovechamos la visita, para platicar también… pic.twitter.com/9o1CRvSp4L — Luis Rosendo Gutiérrez (@LuisRosendo_) May 14, 2026

Asimismo, durante la visita se sostuvieron reuniones con representantes del Departamento de Comercio estadounidense, entre ellos el subsecretario William Kimmitt, para abordar temas relevantes de la agenda bilateral en materia comercial y de competitividad regional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre los principales temas discutidos destacaron las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la sustitución de insumos provenientes de Asia, en un contexto donde ambos países buscan incrementar el contenido regional en industrias clave como la automotriz, tecnológica y manufacturera.

Primera negociación oficial será en Ciudad de México

Además, se confirmó que la primera reunión oficial de negociación bilateral del tratado comercial entre México y Estados Unidos se llevará a cabo durante la semana del 25 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, como parte de los trabajos previos a la revisión formal del acuerdo trilateral.

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