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Escena

RM de BTS visita la Casa Azul y honra legado de Frida Kahlo

RM, líder de BTS, visitó el Museo Frida Kahlo durante su estancia en CDMX y dejó un emotivo mensaje sobre arte, amor y legado

  • 13
  • Mayo
    2026

RM, integrante de la banda surcoreana BTS, aprovechó su estancia en la Ciudad de México para visitar el Museo Frida Kahlo, conocido mundialmente como la Casa Azul, donde rindió homenaje al legado artístico de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La visita de BTS a México no solo desató euforia en el escenario, sino también un momento cultural que emocionó a miles de fans.

El museo compartió oficialmente el momento a través de sus redes sociales, destacando la relevancia de que figuras globales como RM conecten con el universo creativo de dos de los artistas más emblemáticos de México.

El mensaje de RM que conmovió a fans y al museo

Durante su recorrido, el rapero, compositor y líder del grupo dejó escrito en el libro de visitas un mensaje que rápidamente se volvió viral entre ARMY y admiradores del arte:

“La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones”.

Desde la Casa Azul celebraron sus palabras como una muestra del alcance universal de Frida y Diego:

“Nos alegra ver a Frida y Diego inspirando a artistas de todo el mundo”.

La visita cultural de RM ocurrió en medio de la histórica serie de tres conciertos que BTS ofreció en la Ciudad de México, donde el fandom mexicano convirtió el recinto en un mar morado, color insignia de ARMY.

Desde el primer show, la agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook apostó por una mezcla de nostalgia, clásicos y sorpresas especiales para el público mexicano.

 

 

 


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