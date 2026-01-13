Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_13_T140824_163_a133144368
Tamaulipas

Salud registra avance del 63% de vacunación en Tamaulipas

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que, durante el 2025, en se presentaron 79 casos de influenza

  • 13
  • Enero
    2026

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que, durante el 2025, en se presentaron 79 casos de influenza, así como 66 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19, registrando muy baja letalidad, por lo que adelantó se refuerza la campaña de vacunación que al momento registra un avance del 63% en la entidad.

Al emitir una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se registran en el estado, Hernández Navarro, exhortó a la población evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

El funcionario estatal dijo que durante la temporada invernal se presenta viento fuerte, lluvias, aires frescos, incluso heladas, lo que provoca enfermedades respiratorias como gripas, influenza, bronquitis, COVID, entre otros, por lo que exhortó a la población a cubrirse boca y nariz al salir de casa para evitar respirar el aire frío, así como abrigarse bien utilizando gorro, guantes y bufanda. 

“Con las bajas temperaturas, cualquiera puede contraer una enfermedad respiratoria que puede llegar a complicarse sino tenemos los cuidados necesarios, y son las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades médicas crónicas los más vulnerables”, explicó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Peru_emite_alerta_dengue_6069919157
Perú emite alerta ante incremento de casos de dengue
Frio_Saltillo_f84fb4750f
Persisten clima helado en Saltillo; autoridades piden precaución
Whats_App_Image_2026_01_13_at_7_10_34_PM_959603c41b
IMSS promueve gimnasios de bajo costo para fomentar el ejercicio
publicidad

Últimas Noticias

san_diego_chucky_lozano_92421c1359
Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC
museos_mune_71af83a86c
Museos de Monterrey actualizan horarios y tarifas este 2026
images_21_1c4255974c
Tulum se consolida como destino de eventos mundiales
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×