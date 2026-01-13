Sultanes Femenil blanquea 5-0 a la Selección Española de Softbol

Con una ofensiva oportuna y un pitcheo dominante, Sultanes Femenil venció 5-0 a la Selección Española de Softbol en un juego a puerta cerrada disputado en el Walmart Park, como parte de su preparación rumbo al Opening Series del 22 de enero ante Olmecas de Tabasco.

Las regiomontanas rompieron el cero en la tercera entrada, cuando Denisse Pérez conectó sencillo productor para impulsar tres carreras y dar ventaja de 3-0 a las locales.

En la sexta, la novena regia selló el triunfo con dos carreras más, una de ellas nuevamente con participación clave de Pérez, además de un imparable productor de Savannah Wysocki.

Desde el círculo de lanzamientos, Yanina Treviño encabezó la blanqueada con tres entradas sin hit y dos ponches.

El relevo de Payton Gottshall y Sam Show mantuvo el control del juego, permitiendo apenas dos imparables en total.

Con este resultado, Sultanes Femenil inició con triunfo su serie de encuentros de preparación previa al arranque de la temporada.

