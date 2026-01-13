Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
X3_A4357_28800b87bd
Deportes

Sultanes Femenil blanquea 5-0 a la Selección Española de Softbol

Con tres impulsadas de Denisse Pérez y pitcheo combinado sin permitir carrera, la novena regiomontana se impuso 5-0 rumbo a su debut de temporada

  • 13
  • Enero
    2026

Con una ofensiva oportuna y un pitcheo dominante, Sultanes Femenil venció 5-0 a la Selección Española de Softbol en un juego a puerta cerrada disputado en el Walmart Park, como parte de su preparación rumbo al Opening Series del 22 de enero ante Olmecas de Tabasco.

Las regiomontanas rompieron el cero en la tercera entrada, cuando Denisse Pérez conectó sencillo productor para impulsar tres carreras y dar ventaja de 3-0 a las locales.

En la sexta, la novena regia selló el triunfo con dos carreras más, una de ellas nuevamente con participación clave de Pérez, además de un imparable productor de Savannah Wysocki.

Desde el círculo de lanzamientos, Yanina Treviño encabezó la blanqueada con tres entradas sin hit y dos ponches.

El relevo de Payton Gottshall y Sam Show mantuvo el control del juego, permitiendo apenas dos imparables en total.

Con este resultado, Sultanes Femenil inició con triunfo su serie de encuentros de preparación previa al arranque de la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sultanes_femenil_espana_mexico_cbc4fa4036
Sultanes Femenil afina su pretemporada ante México y España
lamine_yamal_espana_6a1e7f1809
Lamine Yamal, desconvocado de la selección española
sergio_ramos_jordi_alba_cbb22b158b
Reacciona Sergio Ramos al anuncio de retiro de Jordi Alba
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Avanzamos a la movilidad que siempre debimos tener: Miguel Flores
nl_monterrey_saltillo_5bd8125349
Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026
1000140107_4eab2d4193
García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×