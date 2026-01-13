Podcast
Finanzas

Dow Jones baja 0.35 % en Wall Street tras inflación moderada

Acciones de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley tuvieron una importante caída por la investigación abierta contra la Reserva Federal

Wall Street abrió mixto debido a que sus principales indicadores mostraron diversos porcentajes tras datos de inflación moderados.

Mientras que el Dow Jones perdió 0.35%, hasta 49,414 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba 0.09%, hasta 6,993, y Nasdaq aumentaba 0.28%, hasta 23,801.

Estos precios excluye la comida y la energía, mientras que aumentaron menos de lo previsto en diciembre y se situaron en un 2.6%.

Reportan caídas pese a preocupaciones en Reserva Federal

JPMorgan Chase retrocedía un 2.2% después de anunciar sus resultados del cuarto trimestre de 2025, con un beneficio por debajo del obtenido en el mismo periodo de 2024.

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley tuvieron una caída, mientras las preocupaciones de los inversionistas hacían lo propio ante la investigación del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Sorpresivamente, futuros del petróleo de Texas crecían un 3,03 % en un inicio de semana de ganancias.

