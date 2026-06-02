Nuevo León anuncia Pabellón Cultural en el Parque del Agua

Como parte de las actividades que acompañarán la celebración del Mundial, el Gobierno de Nuevo León anunció la creación del Pabellón Cultural Parque del Agua, un espacio que ofrecerá una agenda cultural y turística independiente, pero complementaria al Fan Fest que se desarrollará en el Parque Fundidora.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, informó que el proyecto busca extender la experiencia mundialista más allá de los partidos y convertir a toda la ciudad en un punto de encuentro para visitantes locales, nacionales e internacionales.

¿Qué es el Pabellón Cultural Parque del Agua?

El Pabellón Cultural Parque del Agua operará del 11 al 19 de junio, de lunes a domingo, dentro del nuevo Parque del Agua, cuya inauguración está próxima. El espacio reunirá gastronomía regional, expresiones artísticas, emprendedores locales y diversas actividades enfocadas en mostrar la identidad cultural del estado.

“El Mundial no solo se vivirá en el estadio, sino en toda la ciudad. Por eso estamos preparando un nuevo espacio, un lugar que albergará la cultura de Nuevo León, con comida típica, programación artística local y emprendedores del estado”, señaló Mariana Rodríguez.

Atracciones y actividades para los visitantes

Entre las principales atracciones anunciadas destaca una experiencia inmersiva con una esfera donde se proyectará un videomapping, además de un foro cultural al aire libre dedicado a las artes, con presentaciones de música tradicional, folclore y ópera.

La oferta también incluirá:

Muestra gastronómica del noreste de México.

Participación de 100 emprendedores locales.

Activaciones musicales y artísticas.

Exposiciones fotográficas.

Módulos promocionales de los Pueblos Mágicos de Nuevo León.

Ruta escultórica con 12 balones mundialistas gigantes.

Cancha de futbol para actividades recreativas.

Todas estas experiencias estarán ubicadas bajo la emblemática estructura con forma de serpiente que caracteriza al Parque del Agua.

Homenaje a Celso Piña abrirá las actividades

La inauguración oficial del Pabellón Cultural se realizará el próximo 11 de junio a las 20:00 horas con un homenaje al músico regiomontano Celso Piña.

“Para empezar esta fiesta como debe de ser, vengan a caminar en familia, a comer algo rico, a escuchar música y a descubrir productos totalmente hechos en Nuevo León, a divertirse”, invitó Rodríguez.

Samuel García destaca el alcance del Parque del Agua

Por su parte, el gobernador Samuel García aclaró que las actividades del Pabellón Cultural son independientes al Fan Fest que se llevará a cabo en el Parque Fundidora.

“El Parque del Agua es propiedad del Estado. Son cinco polígonos, ya los habilitamos todos; entonces el estadio y su estacionamiento, La Pastora y su estacionamiento, El Pueblito y su estacionamiento, todo lo que era Bosque Mágico y todo lo que era Parque Río La Silla, ahora todo es el nuevo Parque del Agua”, explicó el mandatario estatal.

García destacó además la dimensión ambiental del proyecto y la importancia de aprovechar los recursos hídricos de la zona.

“Son 90 hectáreas que captan el agua de lluvia y reciclan el agua del Río La Silla”, agregó.

Las autoridades buscan que los aficionados que visiten Nuevo León durante el Mundial aprovechen las horas previas a los encuentros para recorrer este nuevo espacio recreativo y cultural, ubicado junto al estadio.

“Digamos que el turista va a tener esas dos o tres horas antes de que se venga al partido, en el Parque del Agua”, concluyó el gobernador.

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