'Chima' se disculpa con afición tras derrota ante el América

El director técnico de los Tigres, Marco Antonio 'Chima' Ruiz, pidió disculpas a los aficionados por la derrota de 2-0 frente al América, en el Estadio Universitario.

Tras sumar una nueva derrota frente a los de Coapa, el entrenador felino no tuvo de otra más que reconocer que fueron inferiores al conjunto azulcremas, pues excusó que el funcionamiento y el resultado fue debido a una mala noche.

“Tenemos un equipo con mucha experiencia, yo dije que no iba a ver excusas, hoy fue una mala noche, pedirle disculpas a la afición, hoy no fue una buena noche y hay que seguir a lo que sigue”, dijo Ruiz en conferencia de prensa.

Cabe destacar que Tigres suma ya cuatro partidos sin ganar como local, tanto en la Liga MX, como en el Torneo Concacaf, luego de empatar con el Orlando City.

Además, el conjunto felino no ha podido ganarle al América desde el 2019, sumando ya ocho derrotas consecutivas frente a los de Coapa.

Pese a lo anterior, 'Chima' Ruiz consideró durante sus declaraciones que el plantel de la UANL no había tenido malos partidos hasta ahora, destacando que su enfrentamiento contra las Águilas fue su peor noche en el certamen.

“Hoy no fue nuestra mejor noche, lo demás es buscar variantes, la idea es tener más movilidad al frente. Hoy no nos salieron las cosas, pero somos profesionales, me debo enfocar en el funcionamiento y lo demás no lo puedo controlar. Entiendo la molestia de la gente y estamos en la búsqueda de darles alegría”, dijo.