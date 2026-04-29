George Pickens firma etiqueta franquicia con Dallas por $27,3 mdd

El receptor George Pickens firmó este miércoles la etiqueta de jugador franquicia con los Dallas Cowboys por $27.3 millones de dólares, asegurando su permanencia al menos por una temporada más y despejando, por ahora, las especulaciones sobre un posible traspaso.

El acuerdo prácticamente garantiza que el receptor, seleccionado al Pro Bowl, se reportará a los trabajos obligatorios de pretemporada, en un contexto donde la franquicia ha reiterado que no tiene intención de negociar su salida.

Sin extensión, pero con respaldo del equipo

La decisión de firmar el contrato por un año llegó días después del Draft de la NFL, luego de que la directiva, encabezada por Stephen Jones, dejara claro que no había planes inmediatos para ofrecerle una extensión a largo plazo.

Sin embargo, el propietario Jerry Jones ha insistido en que el equipo sí contempla a Pickens dentro de su proyecto a futuro, al considerar que no habrían hecho una oferta tan alta sin esa visión.

El receptor de 25 años viene de su mejor temporada en la liga, con 93 recepciones, 1,429 yardas y nueve touchdowns, consolidándose como una pieza clave junto a CeeDee Lamb, quien actualmente cuenta con uno de los contratos más lucrativos entre los receptores de la NFL.

Un contrato estratégico para ambas partes

Para Pickens, aceptar la etiqueta representa un salto económico significativo respecto a su contrato de novato, con el que ganó $6,8 millones de dólares en cuatro años tras llegar a la liga procedente de Universidad de Georgia.

El acuerdo también le permite integrarse al programa de pretemporada mientras define su futuro, en una franquicia que ha utilizado esta figura anteriormente con jugadores como Dak Prescott y Tony Pollard, quienes posteriormente negociaron —o no— contratos a largo plazo.

A pesar de su talento, la carrera de Pickens ha estado acompañada por cuestionamientos sobre su comportamiento en etapas anteriores, incluso durante su paso por los Pittsburgh Steelers bajo el mando de Mike Tomlin.

No obstante, en su primera temporada con el entrenador Brian Schottenheimer no se registraron conflictos públicos, más allá de un incidente disciplinario en el que tanto Pickens como Lamb fueron enviados a la banca por incumplir el toque de queda previo a un partido.

Con este movimiento, Dallas mantiene intacta una de sus principales armas ofensivas, mientras deja abierta la puerta para definir su futuro contractual más allá de 2026.

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