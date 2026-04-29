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Cemex presenta aditivos que optimizan el desempeño del concreto

El nuevo superplastificante reduce el uso de agua, mejora la resistencia y agiliza la producción de prefabricados con mayor eficiencia

  • 29
  • Abril
    2026

Imagina una familia de aditivos que, al agregarse a la mezcla, hace que el concreto endurezca más rápido, consuma menos agua y por lo tanto sea más fuerte. Cemex lo hizo posible.

La compañía de materiales para construcción, con 120 años de experiencia en la materia, continúa innovando y ha creado un aditivo superplastificante con efecto acelerante que redefine la eficiencia en la producción de elementos prefabricados con concreto.

Al lograr una reducción significativa en el contenido de agua, el concreto adquiere mayor densidad, lo que mejora la calidad y acorta los tiempos de producción.

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Esta cualidad es de especial relevancia para quienes se dedican a producir prefabricados, pues este producto impulsa el desarrollo de resistencias tempranas, lo que permite acortar los ciclos de desmolde del concreto.

Gracias a ello, la operación es más eficiente, pues aumenta la rotación de moldes, mejora el aprovechamiento de la capacidad instalada y la ejecución más ágil, con lo que se incrementa la productividad y rentabilidad.

Detrás del desarrollo del aditivo está una característica de Cemex desde sus inicios: la búsqueda de soluciones que eleven el estándar de la industria.

Así, en el marco de sus 120 años construyendo calidad, la compañía no solo celebra su historia, sino que proyecta su capacidad de transformar el presente. ISOCAST 5930 es prueba de ello: una solución que traduce conocimiento acumulado en beneficios tangibles para sus clientes.


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