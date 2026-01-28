Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_f8a157c612
Escena

Inician Trámites de divorcio Rob Schneider y Patricia Azarcoya

La solicitud de separación fue presentada por Patricia Azarcoya ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en el estado de Arizona,

  • 28
  • Enero
    2026

Después de más de 15 años de matrimonio, el actor y comediante estadounidense Rob Schneider y la productora y actriz mexicana Patricia Azarcoya Schneider han iniciado de manera formal su proceso de divorcio, según documentos judiciales presentados en Estados Unidos.

Petición de divorcio en Arizona

La solicitud de separación fue presentada por Patricia Azarcoya ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, el pasado 8 de diciembre de 2025. En los documentos legales, la productora describe el matrimonio como “irremediablemente roto” y sin posibilidad de reconciliación, lo que marcó el inicio del trámite formal. Schneider, de 62 años, fue notificado y confirmó haber recibido la petición días después. 

Acuerdos legales y confidencialidad

Posterior a la presentación de la petición, autoridades judiciales ordenaron a la pareja asistir a clases de crianza, un procedimiento habitual cuando hay hijos menores involucrados. Además, el tribunal emitió un decreto de consentimiento confidencial el 21 de enero de 2026, lo que mantiene bajo reserva los términos específicos relacionados con la custodia, la manutención y la división de bienes de la pareja. 

Una familia bicultural con dos hijas

La pareja contrajo matrimonio en 2011 en Beverly Hills, California, tras varios años de relación, y de esa unión nacieron sus dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 9 años. El proceso de divorcio considera específicamente la situación familiar de ambos menores y sus necesidades a futuro. 

Rob Schneider ha tenido una larga carrera como actor y comediante en Hollywood, conocido por su trabajo en cine y televisión, incluyendo papeles en diversas comedias populares. Por su parte, Patricia Azarcoya ha desarrollado una carrera como productora y actriz, con participación en proyectos televisivos en México y Estados Unidos, consolidando una presencia activa en la industria del entretenimiento durante su matrimonio. 

Reacción mediática y contexto

La noticia del divorcio ha sido confirmada por múltiples medios internacionales, lo que ha generado atención mediática tanto en Estados Unidos como en México, dada la larga duración del matrimonio y la presencia pública de la pareja en eventos y redes sociales. Hasta el momento, **ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas** sobre las razones específicas de la separación o los detalles del acuerdo entre ellos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
patrulla_fronteriza_dispara_persona_arizona_3069938a67
Patrulla Fronteriza dispara contra una persona en Arizona
EH_FALLECIMIENTO_13_f690d13e5d
Muere la princesa Désirée de Suecia a los 87 años
publicidad

Últimas Noticias

ue_guardia_revolucionaria_terrorista_3da5d448cd
UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista
EH_DOS_FOTOS_26_ced910845c
Presidencia respalda a Movimiento Ciudadano por ataque en Sinaloa
sheinbaum_descarta_politica_consulados_estados_unidos_8bba588c3a
Descarta politización de consulados en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×