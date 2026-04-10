Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Rayados_3c0b85734a
Deportes

¡Con furia! Rayados tiene 10 partidos invicto contra el Atlas

El Monterrey tiene 10 partidos sin perder frente a los rojinegros, siendo la última derrota en el Apertura 2021, cuando los tapatíos ganaron 2-1

  • 10
  • Abril
    2026

Rayados se encuentra en una situación muy delicada, pues su pase a la Liguilla está en serio peligro, sin embargo, algo que podría darle esperanza a su afición es que para esta jornada se enfrentará con un rival que tiene muy dominado: Atlas.

El Monterrey tiene 10 partidos sin perder frente a los rojinegros, siendo la última derrota en el Apertura 2021, cuando los tapatíos ganaron 2-1 en ese histórico semestre donde fueron campeones y rompieron la sequía de 70 años.

Una pequeña mancha

De hecho, ambos se volvieron a enfrentar en esa Liguilla, justo cuando comenzó esta racha "positiva", pues aunque los regios no perdieron ningún partido, el empate global le dio el pase a "La Academia" por su mejor posición en la tabla.

Rayados

Dominio total

Luego de eso, llegaron seis victorias y dos empates, que fortalecieron el dominio albiazul contra el cuadro jalisciense, que no ha podido volver a ser protagonista.

Todos estos encuentros fueron en Fase Regular e incluyeron una goleada de 4-0 en el Apertura 2024, mayor victoria para Rayados contra el Atlas en los torneos cortos.

Podrían enterrarlo

Monterrey tiene que llevarse el triunfo a como dé lugar, pues si pierde y se combinan triunfos de Puebla, San Luis y Querétaro, los regios podrían caer hasta el lugar 16 de la tabla.

Es cierto que este escenario sería en una verdadera ecatombe, pero considerando que también se va encaminando la lucha por no pagar la multa del descenso, estos equipos podrían salir inspirados en la lucha por salvarse.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_26e1dc07f9
Anuncian cierres viales por carrera 21K en Monterrey
229_A0498_copia_a662de8bb3
IMSS refuerza coordinación en reunión regional norte
mike_flowers_a2c6c8cf1f
Impulsan Miguel Flores y Arturo Islas apoyo a vecino de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Escala Netanyahu tensión con España y lanza advertencia
trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
escena_alberto_del_rio_35e3d8d0a8
Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
lluvia_tormenta_electrica_nuevo_leon_814c4ce895
Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde
publicidad
×