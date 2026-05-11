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Ochoa se ilusiona con su sexto Mundial con México

El veterano portero inició concentración con la Selección Mexicana y mantiene viva la posibilidad de hacer historia en 2026

  • 11
  • Mayo
    2026

Guardameta del AEL Limassol de Chipre, Guillermo Ochoa, expresó su entusiasmo por integrarse a la concentración de la Selección Mexicana, con la que podría disputar su sexto Mundial, una marca histórica en el futbol internacional.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el arquero de 40 años compartió sus sensaciones al volver con el Tricolor.

“Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”, escribió.

El portero aseguró que ya se encuentra concentrado con el grupo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre y reiteró su compromiso con la selección rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Estoy en casa. Estoy con mi selección y mientras exista una oportunidad de luchar por este país ahí estará mi alma primero. Quizá el fútbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo”, añadió.

Busca su sexto Mundial

Ochoa ha sido convocado a cinco Copas del Mundo: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde no jugó, además de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en los que fue titular.

En esta nueva etapa competirá por un lugar en la portería con Raúl Rangel y Carlos Acevedo, quienes también forman parte de la convocatoria actual.

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El arquero mexicano ha tenido una amplia trayectoria en Europa con clubes como Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS Futebol y actualmente el AEL Limassol.

Ochoa destacó el significado que tiene para él representar a México en el máximo escenario del futbol mundial.

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina, fue un privilegio”, concluyó.


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