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México quiere ser candidato para organizar el Mundial de Clubes

México será sede del Mundial 2026, en 2031 del Mundial Femenil y del Premundial Sub-20, por lo que desea agregar el Mundial de Clubes en 2029

  • 11
  • Mayo
    2026

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dijo que México tiene elementos para presentar su candidatura para el Mundial de Clubes.

Estamos obviamente en una posición muy relevante para el Mundial 2031 Femenil, pero también vamos a ser anfitriones del Premundial Sub-20 que genera también un espacio para los Juegos Olímpicos. Entonces, eso es otro elemento adicional que FIFA y Concacaf nos han reconocido. Y sí, sin duda, siendo miembro del comité de FIFA de competencias de equipos varoniles, México tiene los elementos, sabiendo cómo está creciendo esa competencia, el número de clubes, para en su momento presentar su candidatura para el Mundial de clubes”, aseguró el directivo en entrevista tras participar en el Foro Forbes en la Sultana del Norte.

Para la justa del Mundial de Clubes ya está clasificado el Cruz Azul, tras coronarse en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025; el segundo invitado mexicano saldrá de la final de la Concachampions de 2026 que protagonizarán Toluca y Tigres el próximo sábado 30 de este mes de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México.

En el reciente Mundial de Clubes de 2025, en el que comenzó una nueva versión, estilo Copa del Mundo, participó el Club de Futbol Monterrey, que acabó invicto la fase de grupos al empatar 1-1 con Inter de Milán y 0-0 con River Plate, y vencer 4-0 al Urawa Reds. Ya en octavos de final, Rayados quedó fuera de combate al caer 2-1 ante Borussia Dortmund.


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