EUA suman 42 buques iraníes interceptados por bloqueo en Ormuz

Como parte del bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz, el Ejército de Estados Unidos reveló que impidió el paso de 42 buques procedentes o con destino a puertos de Irán.

A través de redes sociales, el Mando Central del Comando Central, Brad Cooper, confirmó la redirección de estas embarcaciones.

"Hoy, las fuerzas de EE. UU. lograron un hito significativo tras redirigir con éxito el 42º buque comercial que intentaba violar el bloqueo. Eso es un estimado de más de seis mil millones de dólares de los cuales el liderazgo de Irán no puede beneficiarse financieramente. El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas de Estados Unidos siguen plenamente comprometidas con su cumplimiento total"

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander on the success of the U.S. blockade against Iran: pic.twitter.com/78OL04k5cZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2026

El bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantiene vigente desde este 13 de abril y, según Estados Unidos, ha "interrumpido" casi en su totalidad el comercio de la República Islámica.

El martes, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.

El bloqueo naval sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

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