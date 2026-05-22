Dejan fuera a Foden y Palmer del Mundial con Inglaterra

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas y abrió debate entre aficionados y analistas luego de que Thomas Tuchel excluyera a figuras como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire de la lista definitiva de 26 jugadores.

Inglaterra llegará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de terminar una sequía histórica sin títulos que se mantiene desde 1966.

Phil Foden y Cole Palmer quedaron fuera tras baja de nivel

La ausencia más llamativa fue la de Phil Foden, quien hace apenas dos años era considerado uno de los futbolistas más determinantes de Inglaterra tras ganar consecutivamente el premio al jugador del año con el Manchester City.

Foden había sido pieza importante en la Eurocopa 2024 y fue titular durante el recorrido inglés hasta la final perdida frente a España. Sin embargo, su rendimiento disminuyó durante la última temporada y perdió protagonismo en el City, donde incluso pasó varios partidos recientes en el banquillo.

Otro caso que sorprendió fue el de Cole Palmer. El atacante del Chelsea era señalado como una de las grandes figuras del futuro inglés después de marcar en la final de la Euro 2024 y liderar al club londinense en distintos torneos internacionales.

Pero la irregularidad terminó afectándolo. Palmer cerró la temporada con una larga racha sin anotar y quedó fuera de la convocatoria definitiva pese a ser considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación.

Alexander-Arnold y Maguire también fueron descartados

Entre los nombres que tampoco aparecieron en la lista destacó Trent Alexander-Arnold, defensor del Real Madrid y uno de los futbolistas ingleses con mayor experiencia internacional en los últimos años.

La decisión llamó la atención debido a su capacidad ofensiva y a su trayectoria en grandes torneos, aunque Tuchel optó por perfiles distintos en defensa para priorizar solidez y equilibrio táctico.

El central Harry Maguire también quedó fuera del Mundial. El jugador del Manchester United confirmó horas antes de la convocatoria que había recibido la noticia y reconoció sentirse “conmocionado y destrozado”. Maguire fue uno de los líderes defensivos de Inglaterra en competencias recientes y llegó a disputar finales y semifinales internacionales con la selección.

Luke Shaw, otro habitual en torneos grandes con Inglaterra, tampoco logró entrar en la lista final.

Tuchel defendió la decisión y priorizó el grupo

Thomas Tuchel explicó que la convocatoria no estuvo basada únicamente en el talento individual, sino en construir un grupo comprometido y funcional para competir durante un torneo corto y exigente.

“Los equipos ganan campeonatos. Intentamos formar un grupo donde cada jugador conozca su rol y esté comprometido con el espíritu colectivo”, afirmó el entrenador.

El técnico alemán mantuvo en la plantilla a referentes como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, quienes encabezarán el proyecto inglés rumbo al Mundial.

Las sorpresas dentro de la convocatoria inglesa

La lista también incluyó algunas decisiones inesperadas. Ivan Toney regresó a la selección pese a jugar actualmente en Arabia Saudita y haber tenido poca actividad internacional desde la Eurocopa pasada.

Otro caso destacado fue el de Kobbie Mainoo, quien recuperó protagonismo en el Manchester United durante la segunda mitad de la temporada y logró convencer al cuerpo técnico inglés.

Eberechi Eze y Noni Madueke vivirán su primera experiencia mundialista, mientras Marcus Rashford volvió a ser considerado tras recuperar nivel durante su etapa en Barcelona.

Con varias figuras ausentes y una generación bajo presión, Inglaterra intentará romper décadas de frustración en el escenario más grande del futbol internacional.

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