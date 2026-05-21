Deja lluvia intensa en Monclova inundaciones y apagones

Calles inundadas y apagones en diferentes sectores de la ciudad fue el saldo de una intensa lluvia la noche de esta miércoles en Monclova.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova emitió una advertencia preventiva urgente la noche del miércoles a la población para que evitara transitar por calles inundadas y respetar los cierres colocados en distintos puntos de la ciudad debido a la fuerte acumulación de agua provocada por las lluvias registradas durante las últimas horas.

Las autoridades señalaron que algunas vialidades representan un riesgo real para automovilistas y peatones por el incremento en los niveles de agua y las corrientes generadas.

De acuerdo con el boletín oficial, elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública realizaron delimitaciones y cierres preventivos en diversas zonas tras evaluar las condiciones de riesgo.

Las corporaciones señalaron que el paso de vehículos en calles anegadas puede ocasionar pérdida de tracción, fallas mecánicas e incluso que las unidades sean arrastradas por la corriente.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a no retirar conos, cintas ni barreras de seguridad instaladas en las áreas restringidas, ya que dichas medidas buscan prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

También insistieron en evitar el cruce de corrientes de agua o calles cerradas, aun cuando aparentemente el nivel de agua parezca bajo.

Entre las principales recomendaciones emitidas por Protección Civil destacan conducir a baja velocidad, mantener las luces encendidas y conservar distancia entre vehículos durante las lluvias.

Asimismo, se pidió evitar vialidades bajas o pasos inundados, especialmente en sectores donde históricamente se presentan acumulaciones importantes de agua durante tormentas intensas.

Mantienen monitoreo permanente por lluvias

La dependencia municipal informó que los cuerpos de emergencia mantienen recorridos preventivos y monitoreo constante en diferentes sectores de Monclova para detectar zonas de riesgo y atender reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, vehículos varados o afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Personal operativo de Bomberos y Protección Civil continúa desplegado en puntos considerados conflictivos para brindar apoyo en caso de contingencias y orientar a conductores sobre rutas alternas.

Las autoridades señalaron que las acciones preventivas buscan reducir accidentes y evitar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas.

En temporadas de lluvias, distintos sectores de Monclova suelen registrar problemas de acumulación de agua debido a la intensidad de las precipitaciones y al rápido escurrimiento pluvial en algunas vialidades.

Por ello, las corporaciones reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por cuerpos de auxilio.

Protección Civil advirtió que, si el nivel del agua aumenta mientras una persona conduce, lo más recomendable es buscar un lugar seguro y evitar permanecer dentro del vehículo en zonas de riesgo.

La dependencia insistió en que la prevención y el respeto a los cierres temporales son fundamentales para evitar accidentes durante las condiciones climatológicas adversas que persisten en la Región Centro de Coahuila.

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