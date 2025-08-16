Confirma 'Patrulla' Barbadillo que su nombre se escribe con J

Un histórico de los de la 'U' convivió con medios de comunicación previo al duelo entre Tigres y América, su nombre Jerónimo Barbadillo y los aficionados de México lo conocen como "El Patrulla". Fue quien portó por años el dorsal 7 de los de la UANL, antes de partir a Italia siendo campeón.

Y Jerónimo lo escribo con "J", así respondió a pregunta expresa del Periódico EL HORIZONTE, donde aclara que su acta de nacimiento así lo refiere. Pero, en muchos países lo escribían con "G"; mas el apellido Barbadillo es reconocido por diversos países con agrado.

Como futbolista, Barbadillo refirió que el volver a pisar la cancha del Estadio Universitario le trae nostalgia por lo vivido a través del tiempo que defendió la playera de los de amarillo total y en la cual obtuvo una serie de títulos.

A quien también apodaron "La Pantera", se desempeñó en su trayectoria como futbolista como extremo y era por todos conocido la gran velocidad que desarrollaba por la banda derecha, la contundencia en el regate y la habilidad para marcar goles dentro del área.

Jerónimo Barbadillo anotó 47 goles con los Tigres de la UANL entre los años de 1975 y 1982, donde jugó siete temporadas con el equipo, antes de partir a defender la casaca del Avellino de Italia previo al Mundial de España 1982.

