Cerrar X
Jeronimo_Barbadillo_45a525b61c
Deportes

Confirma 'Patrulla' Barbadillo que su nombre se escribe con J

El legendario jugador de Tigres dijo a El Horizonte que en su acta de nacimiento su nombre de escribe con J, corrigiendo un error histórico

  • 16
  • Agosto
    2025

Un histórico de los de la 'U' convivió con medios de comunicación previo al duelo entre Tigres y América, su nombre Jerónimo Barbadillo y los aficionados de México lo conocen como "El Patrulla". Fue quien portó por años el dorsal 7 de los de la UANL, antes de partir a Italia siendo campeón. 

Y Jerónimo lo escribo con "J", así respondió a pregunta expresa del Periódico EL HORIZONTE, donde aclara que su acta de nacimiento así lo refiere. Pero, en muchos países lo escribían con "G"; mas el apellido Barbadillo es reconocido por diversos países con agrado.

Como futbolista, Barbadillo refirió que el volver a pisar la cancha del Estadio Universitario le trae nostalgia por lo vivido a través del tiempo que defendió la playera de los de amarillo total y en la cual obtuvo una serie de títulos. 

Jeronimo Barbadillo

A quien también apodaron "La Pantera", se desempeñó en su trayectoria como futbolista como extremo y era por todos conocido la gran velocidad que desarrollaba por la banda derecha, la contundencia en el regate y la habilidad para marcar goles dentro del área. 

Jerónimo Barbadillo anotó 47 goles con los Tigres de la UANL entre los años de  1975 y 1982, donde jugó siete temporadas con el equipo, antes de partir a defender la casaca del Avellino de Italia previo al Mundial de España 1982.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_cleber_xavier_9a091185b3
Santos despide a Cleber Xavier tras caer 6-0 ante Vasco da Gama
Gx6c_Iy6_Wo_AE_5_I_Ba_efd984ba73
Liam Gallagher anuncia que ya no lanzará sus maracas al público
Whats_App_Image_2025_08_16_at_4_53_48_PM_70617a2bcb
Afinan Guadalupe y Monterrey detalles rumbo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

inter_avioneta_peru_52d8bc4487
Decomisan avioneta usada para el narcotráfico en selva de Perú
AP_25229842783517_0f74528ecb
Irak inicia excavación de fosa común que dejó el Estado Islámico
Whats_App_Image_2025_08_17_at_5_42_59_PM_b526726351
México y Estados Unidos se unen en Día de Amistad Internacional
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×