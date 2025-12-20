Podcast
Deportes

César 'El Cachorro' Montes se casa en Guadalajara

El defensa César Montes contrajo matrimonio con Fernanda Márquez en Guadalajara. La pareja anunció su boda en Instagram durante Año Nuevo de 2024

  • 20
  • Diciembre
    2025

El defensa central César "El Cachorro" Montes contrajo matrimonio el día de ayer con su pareja Fernanda Márquez en Guadalajara, Jalisco.

¿Cómo dieron a conocer la noticia sobre su boda?

En diciembre del 2024, la joven publicó durante el festejo de Año Nuevo un video en Instagram, en el que daban la noticia de sus nupcias con el siguiente mensaje:

"SAVE OUR DATE 19.DICIEMBRE.2025
Se viene la bodaaaaa!🤍🔜"👰🏻🤵🏻‍♂️"

A pesar de que ya se encontraba casa en 2024 por el civil, el jugador de Lokomotiv de Moscú reveló esta noticia que fue sorpresa para muchos.

Llegó el gran día para el Cachorro

Diversos videos que confirman uno de los momentos más importantes de la vida del exdefensa de los Rayados del Monterrey, las nupcias con su esposa y madre de su primogénita Isabella, Fernanda Márquez

Captura de pantalla 2025-12-20 101806.png

A través de redes sociales se muestra cómo bailan su vals en compañía de su pequeña con la canción de fondo "Otras vidas" del cantante Carlos Rivera.

Futbolistas como Luis Cardenas y Rogelio Funes Mori fueron convocados a este gran evento, y fueron ellos quienes compartieron varios momentos especiales.

Captura de pantalla 2025-12-20 095536.png

En uno de ellos se muestra cómo en una fila van varias personas con jersey de equipos de futbol, incluido Rogelio Funes Mori vistiendo la camiseta albiazul.

Captura de pantalla 2025-12-20 101638.png


Comentarios

Etiquetas:
