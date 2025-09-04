Confirma TAS que ascenso en Liga MX volverá hasta 2026-27

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio un golpe a las aspiraciones de seis equipos de la Liga de Expansión MX que buscaban la reinstauración inmediata del sistema de ascenso y descenso.

La apelación presentada contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue rechazada, confirmando que el regreso de este modelo ocurrirá hasta la temporada 2026-27.

Los clubes inconformes

La apelación fue impulsada por Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG, quienes llevaron el caso al TAS el pasado 19 de mayo.

Sin embargo, tras la audiencia celebrada el 28 de agosto, el tribunal concluyó que la FMF actuó conforme a derecho al suspender el ascenso en 2020 y mantenerlo hasta 2026.

El ascenso y descenso fue suspendido en 2019 por seis temporadas, decisión avalada por la Asamblea General de la FMF en abril de 2020. Durante este periodo, la Primera División se mantuvo con 18 equipos.

Además, la Federación implementó un sistema de certificación que exigía requisitos estrictos para aspirar a un lugar en Liga MX:

Estabilidad financiera comprobada

Estadio con capacidad mínima para 30 mil aficionados

Informe financiero externo

Fondo económico para mejoras

Solo Atlante y Leones Negros lograron cumplir con la certificación, lo que impidió que otros clubes pelearan por el ascenso.

Aunque el TAS confirmó que el regreso se dará hasta 2026-27, la FMF no se ha pronunciado sobre si modificará los requisitos de certificación para esa temporada.

Mientras tanto, los clubes de la Liga de Expansión deberán competir sin la posibilidad de subir de categoría de inmediato, manteniendo la incertidumbre en un circuito que exige mayor proyección deportiva y económica.

