Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
secretaria_de_salud_de_tamaulipas_2b6eedda11
Tamaulipas

Se alista Secretaría de Salud de Tamaulipas rumbo al mundial 2026

Procedió a la instalación del Comando Estatal de Seguridad en Salud, el cual tiene como objetivos principales el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica

  • 08
  • Enero
    2026

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, procedió a la instalación del Comando Estatal de Seguridad en Salud, el cual tiene como objetivos principales el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, mecanismos de alertamiento temprano, rutas de referencia para la atención inmediata, así como acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgos, lo anterior ante la movilidad y concentración de visitantes que representa este evento internacional.

“Para establecer líneas estratégicas, operativas y técnicas para garantizar la protección integral de la salud de las personas asistentes, residentes y participantes en el Mundial de Futbol 2026, en el cual México será sede”, dijo el funcionario. 

Durante la reunión participaron el delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, el subdelegado Médico del ISSSTE, Iván Cortina Beltrán, del IMSS -Bienestar y José Flores Romero. 

“Este Comando operará como un mecanismo de organización y respuesta que permitirá integrar información, definir responsables, activar protocolos y sostener canales únicos de comunicación para actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier eventualidad sanitaria que se pudiera presentar antes, durante y después del evento”, dijo el secretario de Salud. 

En esta misma reunión de trabajo quedó establecido que, para asegurar una coordinación interinstitucional más ágil para la atención de incidencias, desde urgencias y brotes, hasta contingencias de mayor complejidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
Whats_App_Image_2026_01_08_at_8_34_54_PM_55c3b2d2f4
Ajustará Nuevo León medición de calidad del aire
Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

inter_groenlandia_f72680f333
EUA analiza pagos millonarios para atraer a Groenlandia
inter_trump_0ced22a165
'No necesito el derecho internacional', asegura Trump
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×